[{"available":true,"c_guid":"06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban. Sorba vettük, melyek ezek.","shortLead":"120Hz-es képernyő, éjszaka is jól fotózó kamera, bivalyerős processzor - 2019 igazi mérföldkő volt a mobiliparban...","id":"20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06093810-0bb4-40f9-89ff-e816f74ffe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc18f05-e32b-4e32-85c7-15276d9a4650","keywords":null,"link":"/tudomany/20191226_2019_ben_megjelent_okostelefonok_apple_samsung_huawei_ejszakai_mod_fotozas_mobillal_snapdragon_855_osszehajthato_telefon_galaxy_fold_mate_x","timestamp":"2019. december. 26. 13:03","title":"Olyan telefonokat láttunk idén, melyeket pár éve még elképzelni sem tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A partin „kis túlzással egész Hollywood megjelent”.","shortLead":"A partin „kis túlzással egész Hollywood megjelent”.","id":"20191227_Vajna_Timea_Arnold_Schwarzeneggerrel_karacsonyozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77815af5-9d10-453f-8177-192fcc72cd55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e68f74-e920-4a86-b7a6-8014d7bbec5e","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Vajna_Timea_Arnold_Schwarzeneggerrel_karacsonyozott","timestamp":"2019. december. 27. 08:05","title":"Vajna Tímea Arnold Schwarzeneggerrel karácsonyozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","shortLead":"120 millió forintot hozott a Jézuska a szerencsésnek.

","id":"20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=197eb0a1-e717-4ab8-b926-6c1ccbd3418c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d38582e-ebbc-4872-bd71-77fdcfba8dce","keywords":null,"link":"/itthon/20191225_Boldog_karacsonyt_valaki_megutotte_a_fonyeremenyt_a_hetes_lotton","timestamp":"2019. december. 25. 21:13","title":"Boldog karácsonyt: valaki megütötte a főnyereményt a hetes lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59 autó töréstesztjét végezte el idén, és ebből 41 modell kapta meg a maximális, öt csillagos értékelést. Jó hír, hogy három csillagnál rosszabbra egyetlen autót sem értékelt a szervezet.","shortLead":"Nagyon erős lett a biztonságos autók mezőnye 2019-ben, a független európai szervezetként működő EuroNCAP összesen 59...","id":"20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=959a72b6-28b6-44da-b918-27de66738be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9999a80-e1eb-40b6-844f-913dc582ddf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191226_ev_legbiztonsagosabb_autoi_europa_euroncap","timestamp":"2019. december. 26. 17:00","title":"Ezek lettek a legbiztonságosabb autók 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas Pleschnitzzinken-hegyen. A mentők szerint kisebb csoda, hogy túlélte az öt órát a hó alatt.



","shortLead":"Egy 26 éves osztrák sítúrázó járt szerencsétlenül Stájerországban, a több mint 2000 méter magas...","id":"20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bbf8797-909f-413d-bd9f-9cedd12a0c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741e6553-d0ac-4cbb-a222-e77fda3f28bd","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_Karacsonyi_csoda_elve_astak_ki_egy_embert_ot_ora_utan_a_lavina_alol_Ausztriaban","timestamp":"2019. december. 26. 14:36","title":"Karácsonyi csoda: élve ástak ki egy embert öt óra után a lavina alól Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak a tatabányai tónál fosztogattak, hanem 3 másik megyében is garázdálkodtak.","shortLead":"Letöltendő börtön vár a horgászházak kifosztóira. A 4 fős bandát még augusztusban kapták el. Azóta kiderült nem csak...","id":"20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47eb5ea5-39f2-4171-b037-8b867b71adc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63540a68-21e9-4d5f-bfe6-4b6c01f396e1","keywords":null,"link":"/itthon/20191226_Negy_honap_alatt_54szer_loptak","timestamp":"2019. december. 26. 20:35","title":"Négy hónap alatt 54-szer loptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","shortLead":"Nem csak a briteknek, az újságíróknak is rögeszméjévé vált a Brexit.","id":"20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"856fdd3d-152b-43b5-9116-4ce3226fbb25","keywords":null,"link":"/vilag/20191226_az_ev_embere_a_brexitre_varo_brit","timestamp":"2019. december. 26. 14:00","title":"Az év embere: a Brexitre váró brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott a globális internetről.","shortLead":"Megvalósult az orosz elnök, Vlagyimir Putyin egyik álma: rövid időre az országa teljes online hálózata lecsatlakozott...","id":"20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42be6fdb-92d8-4347-8d55-04bdedca8973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f224ee7-40c8-4d35-a3c2-f57a19753a20","keywords":null,"link":"/tudomany/20191225_vlagyimir_putyin_internet_oroszorszag_runet","timestamp":"2019. december. 25. 13:03","title":"Putyinék leválasztották egész Oroszországot a globális internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]