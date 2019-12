Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","shortLead":"Igaz, a magyar játékvezető kategorikusan cáfolta az értesülést.","id":"20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdd17c9a-ee8b-41e8-9436-6db17b335b39","keywords":null,"link":"/sport/20191230_Kassai_Viktor_lehet_az_orosz_birok_vezetoje","timestamp":"2019. december. 30. 20:40","title":"Kassai Viktor lehet az orosz bírók vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","shortLead":"Nem csak a minimálbér, a garantált bérminimum is emelkedik január elsejétől.","id":"20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1227bd99-53ce-4f8f-8c40-a42cf380a334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83eb2820-c6a7-4522-85a5-6e8708d33e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Varga_Mihaly_bejelentette_mennyivel_emelkedik_a_minimalber","timestamp":"2019. december. 30. 14:15","title":"Varga Mihály közölte, mennyivel emelkedik a minimálbér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","shortLead":"A színház egy forintot sem kap az előadó-művészeti szervezeteknek járó keretből.","id":"20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64196707-139e-4a4f-8940-b3b0523ce68d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742d4eb7-68ca-46a4-9b16-6052331a1577","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Forrashiany_miatt_tagadtak_meg_a_tamogatast_az_Atriumtol","timestamp":"2019. december. 30. 18:26","title":"Forráshiány miatt tagadták meg a támogatást az Átriumtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"833bbe1f-6d59-4822-9a69-d909f9968aa2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik. ","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a harmadik. ","id":"20191230_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=833bbe1f-6d59-4822-9a69-d909f9968aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3b9ddc-6642-462c-afcc-663fc8de562e","keywords":null,"link":"/360/20191230_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_3","timestamp":"2019. december. 30. 14:00","title":"A Facebook gigabírságától a klímamozgalomig - 2019 külföldi krónikája / 3. ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom magam” mondatot felejtsük el: az elveszett alvásórákat nem lehet utólag pótolni. De pontosan mi történik velünk, ha nem alszunk?\r

","shortLead":"A szakértők szerint egy felnőtt napi 7-9 óra alvást igényel minden nap. Bizony, mindennap. „A hétvégén majd kialszom...","id":"sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a62085f-5a2c-44f9-bc67-c3fcb48cf463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0111aa-e3e7-4180-a053-bdcfd3081e0e","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20180307_Ez_tortenik_szervezetunkkel_3_nap_ebrenlet_utan","timestamp":"2019. december. 31. 07:30","title":"\"A hétvégén majd kialszom magam\" - Ezt a mondatot felejtsük el!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","shortLead":"44 évesen akasztja szögre a futballsípot a korábban BL-döntőt is vezető bíró.","id":"20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70d03d27-1331-415f-9b9c-33ef1e52059b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6465bf5c-b24f-4e8a-b3fd-3da1ae7ae4e5","keywords":null,"link":"/sport/20191229_Visszavonul_Kassai_Viktor","timestamp":"2019. december. 29. 18:05","title":"Visszavonul Kassai Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","shortLead":"A halál okát egyelőre nem tudni. ","id":"20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88f580e6-f5da-49a6-82f5-6b52aab007c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4a0a66-5ee7-4b8f-85e4-389b9a60aa0e","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Meghalt_Sue_Lyon_a_Lolita_sztarja","timestamp":"2019. december. 30. 14:40","title":"Meghalt Sue Lyon, a Lolita sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]