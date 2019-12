Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ha mégis marad a régi tízezresből, akkor se essen kétségbe, mert még 20 évig beválthatja.","shortLead":"Ha mégis marad a régi tízezresből, akkor se essen kétségbe, mert még 20 évig beválthatja.","id":"20191230_Szilveszterkor_lehet_utoljara_regi_tizezressel_fizetni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05e1e604-e761-429f-af61-b0f8e9d412e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"594a7d65-316b-4b04-9fdc-a7f1c5f5738d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_Szilveszterkor_lehet_utoljara_regi_tizezressel_fizetni","timestamp":"2019. december. 30. 15:20","title":"Szilveszterkor lehet utoljára régi tízezressel fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz, bulizni azért még jártak ide politikusok, például az akkori belügyminiszter. Fellépett itt Frank Zappa is. Nevét a Micimackóból nyerte: ez volt a Tilos az Á. (Alább mutatunk egy 1992-es Kispál-koncertet is a pincéből.)","shortLead":"Korábban itt ülésezett az SZDSZ, és a Fidesz, majd ezeket a Kispál és a borz, a Quimby és társai váltották fel, igaz...","id":"20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8f690f-f066-45f4-9a53-f5b947774128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16588fd5-b31d-497e-b269-83e3292f9e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20191230_Pont_harminc_eve_nyitott_a_rendszervaltas_eveinek_legmenobb_klubja","timestamp":"2019. december. 30. 13:08","title":"Pont harminc éve nyitott a rendszerváltás éveinek legmenőbb klubja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","shortLead":"Mintegy 50 lakót kísértek ki az épületből, mert tűz volt egy harmadik emeleti lakásban.","id":"20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275e9785-6e94-4eb7-97d8-b0894cd6c31c","keywords":null,"link":"/itthon/20191230_kiurites_obuda_tuz_tizemeletes","timestamp":"2019. december. 30. 11:54","title":"Kiürítettek egy tízemeletes házat Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig meghívásos alapon működő programját.","shortLead":"Úgy tűnik, rájött az Apple, hogy a hibavadászatnál is igaz a több szem többet lát mondás. Nyilvánossá tette eddig...","id":"20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13de0783-6aa6-41f0-b035-8b4a95923e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85342e7d-391c-499a-9288-9cab98abda41","keywords":null,"link":"/tudomany/20191230_apple_hibavadasz_program_bog_bounty_nyilvanos_jelentkezes","timestamp":"2019. december. 30. 14:03","title":"Most már bárkinek hajlandó akár sok milliót is fizetni az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai szexvideójáról és Harry Potterről is beszélt.","shortLead":"A miniszter szerint politikai értelemben Orbán fiatal középkorúnak számít, magát viszont túl öregnek nevezte. Borkai...","id":"20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae8323-3db0-4839-bf8d-c6bf91bc451f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa0868-769e-4774-9bd3-c50d9e862341","keywords":null,"link":"/itthon/20191231_gulyas_gergely_orban_viktor","timestamp":"2019. december. 31. 18:10","title":"Gulyás Gergely: Orbán Viktornál jobban senki nem ismeri a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","shortLead":"A statisztikai hivatal adatai szerint a háztartások fogyasztása is emelkedett.","id":"20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0ca57f-0a0d-4b0e-84f9-1ac65af457e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7db1026-45e1-4d7a-a854-368517359ce2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_ksh_jovedelem_anyagi_helyzet_fogyasztas","timestamp":"2019. december. 30. 05:44","title":"KSH: javult a háztartások anyagi helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","shortLead":"De a 2020-ra szólóakat már most is meg lehet venni.","id":"20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6282ff48-43cd-43c8-acd5-22fcb85450fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_autopalya_matrica_meddig_ervenyes_iden","timestamp":"2019. december. 30. 07:25","title":"Január 31-ig jók az idei autópálya-matricák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]