Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24e3a471-4fdb-403e-940f-0f905e00d6d1","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: öt kulcsszót felhasználva szubjektíven tekintsenek vissza az elmúlt hétre. 2019 végére tekintettel ezúttal rendhagyó módon az egész évről megemlékezhet Péterfy Gergely. A kulcsszavakat ismert szótárkészítő műhelyek, illetve egy nemzetközi tévéhálózat hagyományos év szava-választásából vettük, egyet viszont maga a szerző választhatott, kíváncsiak voltunk, melyik lesz az és miért. Tehát a kulcsszavak: klímavészhelyzet, egzisztenciális, they, kipcsak és az a bizonyos ötödik, amelyet Péterfy Gergely választott: a ...","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: öt kulcsszót felhasználva szubjektíven tekintsenek vissza az elmúlt hétre. 2019...","id":"20191229_Peterfy_Gergely_az_ev_szavai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e3a471-4fdb-403e-940f-0f905e00d6d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7115a9b-74e8-4b93-9443-1aa8633d92ce","keywords":null,"link":"/360/20191229_Peterfy_Gergely_az_ev_szavai","timestamp":"2019. december. 29. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely, 2019 szavai és egy végtelenül szomorú ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","shortLead":"Már csak pár évet kell várni, és ez a bejáratósan új olasz sportkocsi akár oldtimer-vizsgára is elvihető. ","id":"20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae7a2da5-1dfe-4f8a-af5c-f85dff69bbbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"817185dd-e37b-4b06-b444-469ca5a9462b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191231_idoutazo_500_kmnel_is_kevesebb_van_ebben_az_elado_lamborghini_diabloban","timestamp":"2019. december. 31. 06:41","title":"Időutazó: 500 km-nél is kevesebb van ebben az eladó Lamborghini Diablóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","shortLead":"Igen komoly futásteljesítményről beszélünk, melynél többel csak egyetlen másik autó, egy Volvo büszkélkedhet.","id":"20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=505a9100-6f36-4773-9813-d4c68f7c366b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02b20e0d-eba9-4f45-8699-3b61f28bf645","keywords":null,"link":"/cegauto/20191230_46_millio_kilometer_ment_bele_ebbe_az_oreg_allolampas_mercibe","timestamp":"2019. december. 30. 06:41","title":"4,6 millió kilométer ment bele ebbe az öreg állólámpás Mercibe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált az újévi tűzijáték elleni tiltakozás, ennek ellenére megtartják.



","shortLead":"Egy kutatás szerint a németek többsége betiltaná a szilveszteri tűzijátékozást. Sydneyben viszont már tömegessé vált...","id":"20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f7f68f-525e-4984-b590-11a8f23824f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ee583a-b2c2-4ac7-a1ab-eb9c7bee9f26","keywords":null,"link":"/elet/20191229_Sem_a_nemetek_sem_az_ausztralok_nem_akarnak_tuzijatekot__megis_lesz","timestamp":"2019. december. 29. 14:44","title":"Sem a németek, sem az ausztrálok nem akarnak tűzijátékot – mégis lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","shortLead":"Azt is érdemes megnézni, hogy regisztrált-e a kutyába ültetett mikrochip.","id":"20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a69f6f84-f163-44d7-b4b4-468295c48d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22951031-9610-40bc-9994-874f3556c685","keywords":null,"link":"/elet/20191230_A_Nebih_szerint_mar_a_petardazas_elott_erdemes_nyugtatot_kerni_az_allatoknak","timestamp":"2019. december. 30. 09:18","title":"A Nébih szerint már a petárdázás előtt érdemes nyugtatót kérni az állatoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank szerint a VirPay tulajdonosa nem rendezte a társaság tőkehelyzetét a határidő lejártáig.","id":"20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fbdca2b-3271-4168-9fd9-a6dce859ba5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797ecd88-6237-42e0-a4ba-5b32e307e7f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191230_A_jegybank_visszavonja_a_VirPay_Penzforgalmi_Szolgaltato_Kft_engedelyet","timestamp":"2019. december. 30. 10:35","title":"A jegybank visszavonja a VirPay engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","shortLead":"Angela Merkelben bíznak leginkább a németek a vezető politikusok közül","id":"20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcef84b9-8a00-4e5c-b14e-0de3cf559ac4","keywords":null,"link":"/vilag/20191229_Valtozatlan_a_bizalom_Merkel_irant","timestamp":"2019. december. 29. 14:30","title":"Változatlan a bizalom Merkel iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","shortLead":"Eleinte nem támogatta a tinédzsert, amikor iskola helyett sztrájkolni kezdett. ","id":"20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82ada96-620d-47e9-86f9-0804bbda6fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44119c98-2297-49e2-8f17-22bc967b6a52","keywords":null,"link":"/elet/20191230_Greta_Svante_Thunberg_klimavaltozas","timestamp":"2019. december. 30. 12:14","title":"Greta Thunberg apja aggódik a lányáért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]