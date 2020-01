Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","shortLead":"Van mit javítani a kisebb magyar cégek hatékonyságán.","id":"20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f7c6174-4565-439c-b33c-d84e3f9e114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b961d29-4428-4503-be54-46d6b34cac01","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Szaz_magyar_vegzi_azt_a_munkat_amit_otven_osztak_meg_tud_csinalni","timestamp":"2020. január. 07. 07:29","title":"Száz magyar végzi azt a munkát, amit ötven osztrák meg tud csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg az IKEA. ","shortLead":"A 2016-os nagy Malm-visszahívás után is meghalt egy gyerek Kaliforniában, a szülőkkel most kártérítésről egyezett meg...","id":"20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac60b7b-e6b8-4ca0-852f-20fd52c84d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854284bf-2ffd-47b0-9f26-48d85424a9dd","keywords":null,"link":"/kkv/20200107_Az_Ikea_50_millio_dollart_fizet_a_Malm_polcok_miatt_elhunyt_gyerekek_csaladjainak","timestamp":"2020. január. 07. 12:23","title":"Az IKEA 46 millió dollárt fizet egy családnak, akiknek gyerekét megölte a Malm szekrény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja, hogy a határon belüli magyarok sokszor ellenérzéssel vannak a határon túliak iránt, de ő megtanult élni ezzel. HVG-portré.","shortLead":"A Jászai-díjas, sokat foglalkoztatott színész szerint a hatalom mindenkit megváltoztat. Kárpátaljaiként úgy látja...","id":"202001_trill_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5d91227-8c3e-4f4f-9054-fc1c7cf9d405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec36c023-3a7d-4548-8c9d-dd65fa29cc78","keywords":null,"link":"/360/202001_trill_zsolt","timestamp":"2020. január. 07. 15:00","title":"Trill Zsolt: Nagypofájúnak tűnök, de valójában félős, beszari fickó vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6","c_author":"Kókai Péter","category":"360","description":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható, már ha valaki hozzájut ahhoz. Az elsősök könyvében is furcsa dolgok vannak. A vajdasági magyar oktatást azonban nem ezek fenyegetik a legjobban.","shortLead":"A címben idézett \"forradalmian új felfedezés\" a szerbiai magyar iskolák nyolcadikos történelemtankönyvében olvasható...","id":"20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d93d17c4-c792-46d7-b512-18acb7a058e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f55748-0fda-4678-8a7a-e9b07eec41cb","keywords":null,"link":"/360/20200107_Szeretettel_a_Vajdasagbol","timestamp":"2020. január. 07. 11:00","title":"Szeretettel a Vajdaságból: \"Őseink, a szerbek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet a Samsung hozta el, a neve: Ballie.","shortLead":"Azért szeretik sokan a Las Vegas-i CES-t, mert futurusztikus eszközöket is megmutatnak a közönségnek. Az egyik ilyet...","id":"20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbbb9e4f-b44d-458e-86f2-b7b0dfc1fbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65bd90b6-bc90-493e-86b3-0cd3719c9125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_samsung_ballie_robot_ces_2020","timestamp":"2020. január. 08. 11:03","title":"A Samsung csinált egy robotot, amellyel szerintük könnyebb lesz az életünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","shortLead":"Az alkotók az utolsó pillanatban váltottak zeneszerzőt.","id":"20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d634254-d56b-4c1d-ae45-4f4e6d561af1","keywords":null,"link":"/kultura/20200108_Meg_egyetlen_Bondfilm_sem_kockaztatott_ekkorat","timestamp":"2020. január. 08. 09:28","title":"Még egyetlen Bond-film sem kockáztatott ekkorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Fiatalos videóval köszönt be Facebookon: „én nemcsak hallak, de értelek is!” Egy geget is elsütöttek benne.","shortLead":"Fiatalos videóval köszönt be Facebookon: „én nemcsak hallak, de értelek is!” Egy geget is elsütöttek benne.","id":"20200108_Mostantol_hivatalosan_is_van_egy_22_eves_egyetemista_helyettes_allamtitkar_a_kormanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c63ed89-a84a-4b18-88db-692c5cf012d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200108_Mostantol_hivatalosan_is_van_egy_22_eves_egyetemista_helyettes_allamtitkar_a_kormanyban","timestamp":"2020. január. 08. 14:52","title":"Mostantól hivatalosan is van egy 22 éves egyetemista helyettes államtitkár a kormányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","shortLead":"Elvileg 35 ezer autótípust ismer a kereső.","id":"20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733948c3-4297-4806-a472-6d0b32df7525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7d086-b674-4a7d-a9e5-5cb38e1c2b9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200107_Magyar_oldalon_is_ellenorizheto_birjae_az_autonk_az_E10et","timestamp":"2020. január. 07. 16:42","title":"Magyar oldalon is ellenőrizhető, hogy bírja-e az autónk az E10-es benzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]