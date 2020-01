Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma a világszerte évente kibocsátott üvegházhatású gázok 6-7%-át adja.","shortLead":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma...","id":"20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98615073-8ef7-46ac-a42a-2fc975306db9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","timestamp":"2020. január. 09. 14:15","title":"Egy alga, amely drasztikusan csökkentheti a világ metánszennyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 4-es főúton történt a baleset.","shortLead":"A 4-es főúton történt a baleset.","id":"20200109_Halalra_gazoltak_egy_not_Debrecennel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38cdc7db-c3cd-4c37-81be-a293ba8e8a60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_Halalra_gazoltak_egy_not_Debrecennel","timestamp":"2020. január. 09. 21:06","title":"Halálra gázoltak egy nőt Debrecennél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","shortLead":"Eredetileg közigazgatási hatósági eljárás indult.","id":"20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b02d9d-14c1-4359-8e16-c509b586bc58","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_buncselekmeny_gyanuja_elina_valijeva_hibas_gazkeszulek_nyomozas_rendorseg","timestamp":"2020. január. 09. 05:59","title":"Bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak a Budapesten meghalt orosz zongoraművész ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is található. Őrült ötlet vagy hasznos fejlesztés?","shortLead":"A Lenovo ThinkBook Plus elsősorban a fedlap miatt tűnik érdekesnek, ott ugyanis egy második, kisebb képernyő is...","id":"20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=512238a4-aefd-4051-8362-d93c5276c16e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93a9c12-8f34-4b60-bdc5-c883005d1e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20200110_lenovo_thinkbook_plus_laptop_ces_2020_jegyzeteles","timestamp":"2020. január. 10. 08:33","title":"Három gépet kap a pénzéért, aki megveszi a Lenovo furcsa, de ötletes laptopját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f5bbef-515d-4754-b3ec-96e937b94b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ráadásul a dalban Slash gitározik.



