[{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring által készített felvételekhez, ám olyanokba is belenéztek, amikbe nem lett volna szabad.","shortLead":"Négy olyan alkalmazottól is megvált az Amazon által tulajdonolt Ring, akiknek ugyan volt hozzáférésük az Amazon Ring...","id":"20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ba6e106-cbe8-4f30-8873-2d545c018eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200109_amazon_ring_ajtoncsengo_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. január. 09. 15:03","title":"Kirúgtak négy Amazon-alkalmazottat, mert a felhasználók után leskelődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c","c_author":"7scents.hu","category":"brandchannel","description":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább passzoló illatot? Valóban létezik a karácsonyi illat, és ha igen, akkor milyen az? Pozsgai Ákost, aki az illatok iránti érdeklődésből mára már profi illatszakértővé avanzsált, többek között ezekről is megkérdeztük. ","shortLead":"Lehet hatalma egy illatnak? Miért fontos, hogy megtaláljuk nemcsak önmagunkhoz, de az otthonunkhoz is leginkább...","id":"7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ce7594-1a60-4fc7-9a72-f7c5ea754d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f173caee-24c0-4fce-8006-4e64ef6e94c0","keywords":null,"link":"/brandchannel/7scents_20191209_Itt_az_ido_hogy_jatsszunk_az_illatokkal","timestamp":"2020. január. 09. 09:30","title":"Nem mindegy, hogy business meeting vagy randevú - Így válassza ki a tökéletes illatot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"7scents.hu","c_partnerlogo":"821e7b7c-b270-4037-8eb6-1f28d49caa30","c_partnertag":"7scents"},{"available":true,"c_guid":"2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem a magyar az egyetlen külképviselet, amelyik ideiglenesen nem fogad ügyfeleket.","shortLead":"Nem a magyar az egyetlen külképviselet, amelyik ideiglenesen nem fogad ügyfeleket.","id":"20200110_canberra_bezart_magyar_konzulatus_legszennyezettseg_tuz_fust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdf6d9c-6b62-480e-ae1b-f424ab82a786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ab7446-9e94-41b0-96c0-eaac011364d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200110_canberra_bezart_magyar_konzulatus_legszennyezettseg_tuz_fust","timestamp":"2020. január. 10. 09:58","title":"Olyan rossz a levegő Canberrában, hogy bezárt a magyar konzulátus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0511fc1-5451-4c33-8c22-d5ff0cf89d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TASZ álláspontja szerint a magyar miniszterelnök a gyöngyöspatai gyerekeknek megítélt kártérítésről elmondott mondatai csak tovább fokozzák a romákkal szembeni előítéleteket.","shortLead":"A TASZ álláspontja szerint a magyar miniszterelnök a gyöngyöspatai gyerekeknek megítélt kártérítésről elmondott...","id":"20200109_A_jogvedok_szerint_elfogadhatatlan_es_felhaborito_Orban_kijelentese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0511fc1-5451-4c33-8c22-d5ff0cf89d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a1a7d0-7c03-4810-be61-a5f27a6f67cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_jogvedok_szerint_elfogadhatatlan_es_felhaborito_Orban_kijelentese","timestamp":"2020. január. 09. 19:23","title":"A jogvédők szerint elfogadhatatlan és felháborító Orbán kijelentése Gyöngyöspatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma a világszerte évente kibocsátott üvegházhatású gázok 6-7%-át adja.","shortLead":"Az Asparagopsis taxiformis nevű vörösalga jelentősen mérsékelhetné a haszonállatok metánkibocsátását, ami ma...","id":"20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcd30f34-e7f7-454d-9e49-e7ff3e7e15eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98615073-8ef7-46ac-a42a-2fc975306db9","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200109_Egy_alga_amely_drasztikusan_csokkentheti_a_vilag_metanszennyezeset","timestamp":"2020. január. 09. 14:15","title":"Egy alga, amely drasztikusan csökkentheti a világ metánszennyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A németeknél egymillió eurót költöttek arra, hogy megismerjék az emberek véleményét. Nálunk alig derült ki, hogy konzultációt tartanak.","shortLead":"A németeknél egymillió eurót költöttek arra, hogy megismerjék az emberek véleményét. Nálunk alig derült ki...","id":"20200109_klimaugyi_konzultacio_kormany_panasz_alapveto_jogok_biztosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70868c54-92ac-4821-af79-e12d0152e33f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07855228-ed6b-4a9f-9f63-194abf5967d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_klimaugyi_konzultacio_kormany_panasz_alapveto_jogok_biztosa","timestamp":"2020. január. 09. 08:59","title":"Bepanaszolták a kormányt az elsunnyogott klímakonzultáció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a településen egy „etnikailag meghatározó népcsoport tagjai egy nagy jelentőségű összeget fognak kapni mindenfajta munkavégzés nélkül”.","shortLead":"A miniszterelnök csütörtöki sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a településen egy „etnikailag meghatározó...","id":"20200110_gyongyospata_roma_diakok_szegregalt_oktatas_karterites_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2214d0d-c872-4ca0-a79d-17f3316162af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e5cd5f2-e033-40d4-b4f5-a9d96a94efbf","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_gyongyospata_roma_diakok_szegregalt_oktatas_karterites_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 10. 12:11","title":"Orbán szavai után nyugalomra int a gyöngyöspatai roma önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]