[{"available":true,"c_guid":"1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vargával küzd ezért Orbán.","shortLead":"Vargával küzd ezért Orbán.","id":"20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e53a762-3b80-4ec4-8844-cbaf5ffbe1b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32937f0e-1bd2-4071-af53-0cae841712a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200109_A_haromgyerekes_anyak_SZJA_mentesseget_is_felvetette_Orban","timestamp":"2020. január. 09. 14:17","title":"A háromgyerekes anyák szja-mentességét is felvetette Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","shortLead":"Nem lesz könnyű elmagyarázni, hogy ez beleférne az uniós szabályok adta keretekbe.","id":"20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19981db6-a4ca-4e15-85ca-4066bb06ac80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815d3bd8-4e7b-4c81-b791-eed409c1081c","keywords":null,"link":"/kkv/20200108_kisbolt_boltok_kereskedelem_tamogatas_falvak","timestamp":"2020. január. 08. 13:08","title":"A minimálbért sem tudják kigazdálkodni a falusi kisboltok, támogatást kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott. Retorikai csúcsteljesítményeket láthattunk Kunhalmi Ágnestől Németh Szilárdig, a szakértő gyűjtést és értékelést Ceglédi Zoltán és a Duma Aktuál biztosítja.","shortLead":"Medgyessy Péter az irányadó, ha parlamenti beszédek bakijairól van szó, de azóta egy újabb generáció is felzárkózott...","id":"20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e825ce7-1b4a-4695-8fab-a63ad35e4de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923da0cf-c5f5-4535-81c5-3637eaa4fe3f","keywords":null,"link":"/360/20200108_Duma_Aktual_Retorikai_csucsteljesitmenyek_a_Parlamentben","timestamp":"2020. január. 08. 19:00","title":"Duma Aktuál: DJ Kunhalmira a szavaló Németh Szilárddal válaszolt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","shortLead":"Már csak ketten vannak előtte globális szinten tőzsdei érték alapján. ","id":"20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1c2c27-d5e7-4817-ad46-4a9802f48dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bf9f289-bcd6-434f-abf3-14c2c24a21de","keywords":null,"link":"/cegauto/20200109_A_Tesla_mostanra_a_valaha_volt_legertekesebb_amerikai_autogyarto","timestamp":"2020. január. 09. 12:22","title":"A Tesla mostanra a valaha volt legértékesebb amerikai autógyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről, mert annak elismerése súlyos döntéseket követelne a gazdaságban.","shortLead":"A szűnni nem akaró, példátlanul súlyos bozóttüzek sem győzték meg az ausztrál kormányt a klímaváltozás veszélyéről...","id":"20200108_tuztenger","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c96217e-d36b-425a-9d18-1b422c31e3de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8fceb0-127f-4377-9b35-808a8b683db2","keywords":null,"link":"/360/20200108_tuztenger","timestamp":"2020. január. 08. 13:00","title":"Ausztrália tűztengerben – Apokalipszis most és mindörökké?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43f09c-5ec9-492f-a46e-1ccc463cfbb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ígéretek szerint minden egyetemen startup központ nyílik, amellyel önálló vállalkozás indítására ösztönzik majd a hallgatókat.","shortLead":"Az ígéretek szerint minden egyetemen startup központ nyílik, amellyel önálló vállalkozás indítására ösztönzik majd...","id":"20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd43f09c-5ec9-492f-a46e-1ccc463cfbb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2349a22a-fdec-41cc-8382-002f9a530d50","keywords":null,"link":"/itthon/20200110_educatio_kiallitas_palkovics_laszlo_osztondij","timestamp":"2020. január. 10. 09:26","title":"Februártól harmadával nőnek a felsőoktatási ösztöndíjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják a kőszínházakat. ","shortLead":"A színházigazgató szerint volt egy alku Tarlós és a kormány között, hogy amíg ő a főpolgármester, békén hagyják...","id":"20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad39def8-76e1-4e3b-bac2-f6b63e59fff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caaceb44-f76f-428d-b9b5-4d743bd6a0f2","keywords":null,"link":"/kultura/20200109_Macsai_Pal_Tarlos_Karacsony","timestamp":"2020. január. 09. 15:30","title":"Mácsai Pál: Tarlós egyszer állított a szőnyeg szélére igazgatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","shortLead":"Idén 7 milliárd forintos bérfejlesztést hajt végre a cég.","id":"20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e355e618-a74b-4b3c-9452-eae90c7e40b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f5f3be-b485-4c4a-9482-21dcb1a3cd50","keywords":null,"link":"/kkv/20200109_Megallapodott_a_Spar_a_szakszervezettel_a_2020as_berekrol","timestamp":"2020. január. 09. 14:11","title":"Megállapodott a Spar a szakszervezettel a 2020-as bérekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]