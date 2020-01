Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","shortLead":"Amennyiben nem hagy alább a tűzhányó aktivitása, további százezreket kell majd evakuálni.\r

","id":"20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b85b1ea-9dbf-4e18-a94f-6a9023c4a7c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6d5c36-2212-4f46-8f95-e61db4cdccbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_Kitort_a_Taal_tuzhanyo_a_Fulopszigeteken_tobb_ezer_embert_kell_kimenekiteni","timestamp":"2020. január. 13. 06:45","title":"Kitört a Taal tűzhányó a Fülöp-szigeteken, több ezer embert kell kimenekíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","shortLead":"A kínai Geely lehet a lehetséges résztulajdonos, akiké a Volvo vagy Lotus gyártó fele is. ","id":"20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=596bd39e-13d0-4d09-a460-d20e827d3777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72146eda-a847-4f16-a255-916f33412eb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_Az_Aston_Martin_is_kinai_lehet","timestamp":"2020. január. 12. 10:15","title":"Az Aston Martin is kínai lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f1fe07-8b0a-40b8-afcf-0338bc260b2d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Belepillantana a Lego-készletek, különböző modellek és szereplők tervezésének folyamatába? Többek között ez is kiderül A LEGO könyv című kiadványból.","shortLead":"Belepillantana a Lego-készletek, különböző modellek és szereplők tervezésének folyamatába? Többek között ez is kiderül...","id":"20200112_Hogyan_keszulnek_a_Lego_kulonbozo_jatekai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f1fe07-8b0a-40b8-afcf-0338bc260b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ed4458-0a83-4d21-9812-7fe332c810ca","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200112_Hogyan_keszulnek_a_Lego_kulonbozo_jatekai","timestamp":"2020. január. 12. 19:15","title":"Hogyan készülnek a Lego különböző játékai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni kiiktatása után történt. ","shortLead":"Hosszein Szalaminak értesülések szerint magyarázatot kellett adnia arra válaszcsapására is, amely Kászem Szulejmáni...","id":"20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b446930-48a0-4aeb-a015-32764d3784bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4201ea8d-c2bd-459a-94a3-bee7b7000145","keywords":null,"link":"/vilag/20200112_Meghallgatta_az_irani_parlament_a_Forradalmi_Garda_parancsnokat","timestamp":"2020. január. 12. 14:10","title":"Meghallgatták az iráni Forradalmi Gárda parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a948ecea-c4bb-4fc3-b547-f8c3e5478405","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok. ","shortLead":"Ha szülőként minél inkább jól akarjuk csinálni, paradox módon annál inkább fognak rossz irányba menni a dolgok. ","id":"20200112_Minel_inkabb_kieg_egy_szulo_annal_jobban_elhanyagolja_gyermekeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a948ecea-c4bb-4fc3-b547-f8c3e5478405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26393d30-602e-4f28-8377-a0f40e00fb05","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200112_Minel_inkabb_kieg_egy_szulo_annal_jobban_elhanyagolja_gyermekeit","timestamp":"2020. január. 12. 20:15","title":"Minél inkább kiég egy szülő, annál jobban elhanyagolja gyermekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mark Hamillnél kiverte a biztosítékot, hogy a Facebook zöld utat adott a hazugságokat tartalmazó politikai hirdetéseknek.","shortLead":"Mark Hamillnél kiverte a biztosítékot, hogy a Facebook zöld utat adott a hazugságokat tartalmazó politikai...","id":"20200113_mark_hamill_facabook_oldala_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f71571-7ef6-4b46-bba4-8293e3ed6064","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_mark_hamill_facabook_oldala_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2020. január. 13. 09:33","title":"Törli magát a Facebookról Mark Hamill, elege van a hazudozásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","shortLead":"A rablók még a mikrót is hozzávágták az áldozatukhoz.","id":"20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc26886d-d7be-4cb9-8d98-518a1cc0d66b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Emberolessel_vegzodott_a_szilveszteri_iszogatas_Dunavarsanyban","timestamp":"2020. január. 13. 12:34","title":"Emberöléssel végződött a szilveszteri ivászat Dunavarsányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","shortLead":"A legjobb nemzetközi film mezőnyében Tóth Barnabás Akik maradtak című filmje is bekerülhet a legjobb öt közé.","id":"20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01312de7-723d-4f72-ac0f-bfde4482df30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4462cc-33b6-417e-be15-859468823d53","keywords":null,"link":"/kultura/20200113_Oscardij_Ma_eldol_ismet_izgulhatunke_magyar_filmert","timestamp":"2020. január. 13. 05:27","title":"Oscar-díj: Ma eldől, ismét izgulhatunk-e magyar filmért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]