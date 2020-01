Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előrehozott választás jöhet.","shortLead":"Előrehozott választás jöhet.","id":"20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9b157de-8817-446f-afce-28a91725d18a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fa1ade-279e-409c-8143-46fd3a08590b","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_A_Fidesz_es_az_MSZP_osszeborulasa_utan_patthelyzet_alakult_ki_Torokbalinton","timestamp":"2020. január. 14. 07:16","title":"A Fidesz és az MSZP összeborulása után patthelyzet alakult ki Törökbálinton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot törölt, nehéz helyzetbe hozva ezzel az iráni médiát.","shortLead":"Az Egyesült Államok által bevezetett szankciók miatt az Instagram is lépni kényszerült: sok bejegyzést és fiókot...","id":"20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6852fc8f-8121-48c4-9912-872e6125403d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_iran_cenzura_kaszim_szulajmani","timestamp":"2020. január. 13. 08:33","title":"Cenzúrázza a híreket Iránban az Instagram, törlik a nemkívánatos posztokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","shortLead":"A nő egy korábbi vita miatt megkarcolta a férfi autóját, mire a férfi őrjöngeni kezdett.","id":"20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31d97243-5c8f-48e9-aaea-93bc415402e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7dcbd04-de28-4e20-91b3-9d9103c5ddb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Letartoztattak_a_volt_elettarsaval_onbiraskodo_kunszentmiklosi_ferfit","timestamp":"2020. január. 13. 09:41","title":"Önbíráskodásért tartóztattak le egy férfit, aki megverte volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megvannak a végső Oscar-jelöltek, aggódik az expápa, az oroszok tudják, mi fán terem a hazafias nevelés. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megvannak a végső Oscar-jelöltek, aggódik az expápa, az oroszok tudják, mi fán terem a hazafias nevelés. Ez a hvg360...","id":"20200113_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0636698-d428-4413-88d7-280889635f75","keywords":null,"link":"/360/20200113_Radar360","timestamp":"2020. január. 13. 17:30","title":"Radar360: Lázadás Teherán utcáin, vulkánkitörés Manila közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd592417-f440-443c-b1d4-c5804855fb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyjából egy hónappal az úgynevezett színháztörvény elleni tüntetés után megszólalt a Magyar Nemzetnek Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár, hogy tisztázza a Nemzeti Kulturális Alap, a tao és a független társulatok, valamint a színházi zaklatások körüli kérdéseket. Az interjúból leginkább az derül ki, hogy az államtitkár nem érti a hangos ellenkezést, mert szerinte szinte semmi sincs úgy, ahogy a tiltakozók gondolják.","shortLead":"Nagyjából egy hónappal az úgynevezett színháztörvény elleni tüntetés után megszólalt a Magyar Nemzetnek Fekete Péter...","id":"20200114_Fekete_Peter_Magyar_Nemzet_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd592417-f440-443c-b1d4-c5804855fb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11ab2f5-ae18-4141-802d-dc377de74123","keywords":null,"link":"/kultura/20200114_Fekete_Peter_Magyar_Nemzet_interju","timestamp":"2020. január. 14. 10:35","title":"Az államtitkár üzeni: Pintér Bélának nem kellett volna olyan beszédet mondania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mióta a fejlesztők széles körben elérhetővé tették, hogy a weboldalak is küldhessenek értesítéseket, egyre káoszosabb a helyzet a böngészőkben. Erre reagál a Chrome böngésző következő verziójával a Google.","shortLead":"Mióta a fejlesztők széles körben elérhetővé tették, hogy a weboldalak is küldhessenek értesítéseket, egyre káoszosabb...","id":"20200113_google_chrome_bongeszo_ertesitesek_letiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2e2a6a4-d77d-4036-a88d-e63a9a7464c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b90d19-2be6-4916-9590-5114bfde8fa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_google_chrome_bongeszo_ertesitesek_letiltasa","timestamp":"2020. január. 13. 12:03","title":"Nem lesz Chrome-használó, aki ne örülne a böngésző új funkciójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül olyan cégek tulajdonába kerültek, amelyeket az adóoptimalizálási lehetőségeiről is ismert amerikai Delaware államban jegyeztek be. ","shortLead":"Több projektcéget is alapított decemberben Herdon István debreceni milliárdos Xanga-csoportja, és azok napokon belül...","id":"202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68ee7332-5e80-4539-9690-fc140bb35d10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4782ef-789e-494b-ac80-4f24f83aef5f","keywords":null,"link":"/360/202002_saigo_sharing_amerikai_uzletek_remenyeben","timestamp":"2020. január. 14. 14:00","title":"Amerikai üzletek reményében alapított cégeket a debreceni milliárdos ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1e545a-7f14-4493-a95a-46284222cee2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akár egy kétezer évvel ezelőtti szöveg is tud aktuális lenni - erről beszélt az RTL Híradónak adott interjújában Dragomán György író. Azt mondja, ha visszacsinálhatná az időt, gyorsabban írna, de azon idén sem változtatna, ami a tavalyi évben jó volt, akkor minden nap írt. Mindenkit arra biztat, hogy olvasson sokat. Az RTL Híradó év eleji sorozatában írókat kérdez egyebek közt arról, hogy látják a jövőt.\r

","shortLead":"Akár egy kétezer évvel ezelőtti szöveg is tud aktuális lenni - erről beszélt az RTL Híradónak adott interjújában...","id":"20200112_Dragoman_Gyorgy_regenytol_regenyig_meri_az_idot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab1e545a-7f14-4493-a95a-46284222cee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8467339f-7af7-42e5-a9ae-10ca75ff1a0e","keywords":null,"link":"/kultura/20200112_Dragoman_Gyorgy_regenytol_regenyig_meri_az_idot","timestamp":"2020. január. 12. 18:09","title":"Dragomán György regénytől regényig méri az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]