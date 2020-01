Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első ránézésre ígéretesnek tűnik, ám a kedvezmény mértéke valójában nem oszt, nem szoroz. Siralmas állapotban vannak a lakásaink.","shortLead":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első...","id":"202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ad023-b661-4e7e-ae22-f83d0b8ded5e","keywords":null,"link":"/360/202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","timestamp":"2020. január. 15. 12:15","title":"Olcsóbbak lesznek a zöld lakáshitelek, de érdemi változáshoz ez édeskevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","shortLead":"Minden négyzetkilométernyi kiirtott erdő nagyjából hat új megbetegedést jelent.","id":"20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a167d14-0325-4c2c-b96d-9f2631f85076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3719b051-9d31-4405-8abe-700c35bcb977","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_amazonia_erdoirtas_malaria_fertozes_kutatas","timestamp":"2020. január. 15. 17:55","title":"Megnőtt a maláriás fertőzések száma az amazóniai erdőirtások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus intézmények ellen.","shortLead":"A szervezet éves jelentése szerint a helyzet Magyarországon változatlan: a Fidesz-kormány harcol a demokratikus...","id":"20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447cb996-771a-4c15-91c9-fcff20e3d234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6adf521-7741-4212-aebf-6b70a354707d","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_HRW_A_magyar_kormany_tovabb_rombolja_a_jogallamot","timestamp":"2020. január. 14. 21:00","title":"Human Rights Watch: a magyar kormány tovább rombolja a jogállamot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","shortLead":"A reptér tájékoztatása szerint a sofőr illegális tevékenységet végzett, ez ellen lépett fel az alvállalkozó.","id":"20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=791b377f-a7ca-477c-866a-0f51e7925e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafe5697-cbea-42d8-930f-c4fc2fb5a909","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Kirugtak_a_biztonsagi_ort_aki_megutott_egy_taxist_Ferihegyen","timestamp":"2020. január. 16. 13:57","title":"Kirúgták a biztonsági őrt, aki megütött egy taxist Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét képező romvárost, Machu Picchut – közölték a perui hatóságok kedden.","shortLead":"Öt turistát kiutasítanak Peruból, egy másik ellen pedig büntető eljárás indul, mert megrongálták a világörökség részét...","id":"20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8813bb5-017e-428f-bbf3-ab88fee50217","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Turistak_rongaltak_meg_Machu_Picchu_romjait","timestamp":"2020. január. 15. 09:39","title":"Turisták rongálták meg Machu Picchu romjait – kiutasították őket Peruból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan érkező összehajtható okostelefonja. Most az is kiderült, mekkora akkumulátor kerülhet bele.","shortLead":"Hívták már GalaxyFold 2-nek és Galaxy Boomnak is, de hivatalosan állítólag más nevet kap majd a Samsung hamarosan...","id":"20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b07938c-dd29-4bdd-902c-ea16694d5ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galay_flip_z_osszehajthato_okostelefon_akkumulator_fliptelefon","timestamp":"2020. január. 15. 16:03","title":"Két fontos információ is kiszivárgott a Samsung következő összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","shortLead":"A Yaris méretosztályába érkező újdonság gyorsan a Toyota legnépszerűbb európai modellje lehet.","id":"20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6df27a3-99e4-4cf0-a329-cd600e85f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb05f15-7483-4e1b-bdc4-95e3a96d82cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200115_Jon_egy_ujabb_kis_Toyota_szabadidoauto","timestamp":"2020. január. 15. 14:10","title":"Jön egy újabb kis Toyota szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","shortLead":"A Samsung legújabb telefonjáról a gyártó állítja, meg se kottyan neki, ha leejtik.","id":"20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff69cc17-2cf3-42af-8bf0-f2426505f2d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb335691-43a4-4a92-ac30-e023a660d810","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_strapabiro_telefon_samsung_galaxy_xcover_pro","timestamp":"2020. január. 15. 13:03","title":"Nincs baj, ha leejti a Samsung új telefonját – itt a Galaxy XCover Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]