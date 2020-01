Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","shortLead":"Az alábbi ingyenes böngészőbővítménnyel átugorhatjuk a YouTube-videók sokszor bosszantó szponzorált részeit.","id":"20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acafb0f4-8023-4a6e-ba67-53d8b95afb72","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_sponsorblock_for_youtube_chrome_bovitmeny_reklamblokkolo_youtubehoz","timestamp":"2020. január. 19. 09:03","title":"Idegesítik a hirdetések a YouTube-videókban? Ezzel a bővítménnyel letilthatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett árverésen.","shortLead":"A néhai Paul Walker autógyűjteménye 2,33 millió dollárért kelt el az arizonai Scottsdale-ben a héten rendezett...","id":"20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9473c3e0-7073-4d25-b1dd-cfdaa8cdea2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6fa983-abd4-4b67-bd94-154bd4e7c7ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200119_Elarvereztek_a_Halalos_iramban_sztarjanak_autocsodait","timestamp":"2020. január. 19. 13:06","title":"Elárverezték a Halálos iramban sztárjának autócsodáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.","shortLead":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha...","id":"20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd177b-a593-40e0-b6a7-00c21f8e59ad","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","timestamp":"2020. január. 18. 16:27","title":"Nagy László: Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban, milyen minőségű alternatív hajtású termékkel rukkolnak ki a márka alapmodelljeit jelentő típusoknál, mint a 3-as széria. Az, hogy lenyűgöző emissziós értékeket produkál, még elég kevés lenne egy BMW-től, kéne valami kicsi plusz is. ","shortLead":"A müncheni cég konzekvensen próbál lépést tartani a zöld autózás legfontosabb irányaival. Nagyon nem mindegy azonban...","id":"20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1829cba2-8d5d-4525-b8c5-063671976ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa9962c-97ff-4368-91c3-1eabc37b986f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200118_BMW_330e_plugin_hibrid_teszt_ahogy_tetszik","timestamp":"2020. január. 18. 16:30","title":"BMW 330e plugin teszt – mint egy Prius, amit vezetni is jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben – derült ki a legfrissebb hivatalos adatokból.","shortLead":"Az előző évhez képest 85 százalékkal nagyobb területen irtották ki az esőerdőt Amazónia észak-brazíliai részén 2019-ben...","id":"20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c609f7-94c2-441f-8dec-ff7d3c6b553b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200118_brazilia_amazonia_erdoirtas_merteke_2019","timestamp":"2020. január. 18. 18:03","title":"Drámai adat jött Brazíliából, hihetetlen sebességgel irtják az erdőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","shortLead":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","id":"202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b029be-c5ca-4d78-87cf-585b4c1c3138","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","timestamp":"2020. január. 18. 12:30","title":"Tömörre kalapált új versekbe szivárog be a múlt Gergely Ágnes kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kihasít és önálló márkává nevel magából egy kis darabot a Xiaomi.","shortLead":"Kihasít és önálló márkává nevel magából egy kis darabot a Xiaomi.","id":"20200119_xiaomi_poco_marka_fuggetlenedik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a10d36f6-87c3-464f-8177-19bf16539f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ac2214-1735-4d38-84a8-d15d0e94d6ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_xiaomi_poco_marka_fuggetlenedik","timestamp":"2020. január. 19. 12:33","title":"Ha telefont venne: új márka jelenik meg a mobilpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]