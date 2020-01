Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","shortLead":"Az iskolai szegregáció miatt jogerősen megítélt kártérítés helyett képzéseket ajánlottak fel. ","id":"20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0341d8c3-82bc-419c-a34e-4dbc04776638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77a35ee-dc7a-4d8a-976f-f42abe5bf926","keywords":null,"link":"/itthon/20200118_kormany_karterites_gyongyospata_romak","timestamp":"2020. január. 18. 17:35","title":"Nem fogadnák el a kormány ajánlatát a gyöngyöspatai romák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett megrendezni, mert október 13-án szavazategyenlőség alakult ki az élen végzettek között. Budafok-Nagytétényben viszont a Fidesz-KDNP jelöltje került a képviselő testületbe.","shortLead":"A független jelöltek diadalmaskodtak a vasárnap tartott időközi önkormányzati választásokon. A voksolást azért kellett...","id":"20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92f17a91-e173-46a2-b818-212f958749ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762714bf-dfb7-4862-8780-f7c8f8c27c15","keywords":null,"link":"/itthon/20200119_Idokozi_onkormanyzati_valasztasok__a_fuggetlenek_es_a_civilek_jo_napja_Fideszdiadal_BudafokNagytetenyben","timestamp":"2020. január. 19. 21:28","title":"Időközi önkormányzati választások – a függetlenek és a civilek jó napja, Fidesz-diadal Budafok-Nagytétényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el egy kifejlett aligátort. Egy kisebb példányt viszont 24 óra alatt eltüntettek.","shortLead":"Egy most felfedezett és főleg csontot kedvelő féregfaj képviselői valamivel több mint egy hónap alatt cuppogott el...","id":"20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b645f71c-3f4e-4854-be21-d1365ac862a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff6bb25-bbae-499b-b337-788875f6d9dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_csontevo_fereg_osedax_aszkarak_aligator_dogevo_mexikoi_obol","timestamp":"2020. január. 19. 11:08","title":"Videó: Feneketlen bendőjű, csontevő \"rémségekre\" bukkantak a tenger fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","shortLead":"A Még egyszer Firenzébe három év verstermését gyűjti össze.","id":"202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=facc022c-f1bb-44fe-8a09-d92cdad2f82f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91b029be-c5ca-4d78-87cf-585b4c1c3138","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__alomfogas_gergely_agnes_meg_egyszer_firenzebe","timestamp":"2020. január. 18. 12:30","title":"Tömörre kalapált új versekbe szivárog be a múlt Gergely Ágnes kötetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","shortLead":"Egyre többen mennének ingatlanosnak, főleg a kereseti lehetőségek miatt.","id":"20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3cc42a6-1118-4211-b6e4-cdbf44df0c48","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200120_400600_ezer_forintot_is_kereshet_egy_ingatlanos_ha_kibirja_az_elso_par_evet","timestamp":"2020. január. 20. 06:14","title":"400-600 ezer forintot is kereshet egy ingatlanos, ha kibírja az első pár évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja, de többen mégsem örülnek neki.","shortLead":"Egy apró változtatást léptetett életbe a keresőjében a Google, amely a cég szerint a felhasználók érdekeit szolgálja...","id":"20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a08633c7-c25a-4c50-a3bc-e51622072917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7950b5a4-d53d-48c5-b248-09aa2358b03e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_google_kereso_kereses_ikon_link","timestamp":"2020. január. 19. 20:03","title":"Nem biztos, hogy tetszeni fog: más lett a Google kereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23b9016-1897-4497-9046-f986e7b8edcb","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Neues Deutschlandban kapitalisták foglalták el a kommunisták helyét, az állampárt kis híján feloszlott, és ingyen osztogatták (egy kicsit) a nyugati cigarettát – a változás jelei az NDK-ban 1990 elején.","shortLead":"A Neues Deutschlandban kapitalisták foglalták el a kommunisták helyét, az állampárt kis híján feloszlott, és ingyen...","id":"20200118_Egysegpartbol_ketsegpart__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_15","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d23b9016-1897-4497-9046-f986e7b8edcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e94075-70fb-449e-af91-d249985de2fd","keywords":null,"link":"/360/20200118_Egysegpartbol_ketsegpart__Eljott_a_paradicsom_1990_januar_15","timestamp":"2020. január. 18. 17:00","title":"Honecker helyett Lufthansa a pártlapban – \"Eljött a paradicsom\", 1990. január 15.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán átadja Ukrajnának a január elején Teherán közelében valószínűleg véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülő fekete dobozait. A gépen 176 ember tartózkodott, a katasztrófát senki sem élte túl.","shortLead":"Irán átadja Ukrajnának a január elején Teherán közelében valószínűleg véletlenül lelőtt ukrán utasszállító repülő...","id":"20200119_Ukrajna_megis_megkapja_Irantol_a_lelott_utasszallito_fekete_dobozait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a262918-0233-4253-b5ec-d9ecdd1a1633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac58fc3-1afd-4a37-a457-37ce4c12c7f7","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_Ukrajna_megis_megkapja_Irantol_a_lelott_utasszallito_fekete_dobozait","timestamp":"2020. január. 19. 14:59","title":"Ukrajna mégis megkapja Irántól a lelőtt utasszállító fekete dobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]