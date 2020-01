Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","shortLead":"A két mélygarázst alagutak kötik össze az 520 négyzetméteres „cselédszállással”.","id":"20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e2a3c8-e98a-40c1-9bcf-34dfe80a1bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103cf9a8-6e8b-46fe-877b-db00dfaf4a19","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_hadhazy_akos_orban_viktor_hatvanpuszta_majorsag_epitkezes_melygarazs","timestamp":"2020. január. 21. 10:34","title":"Hadházy: Mélygarázsok épülnek az Orbán-család birtokán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","shortLead":"Ha kiderül, hogy tette idején nem volt beszámítható, kezelés várhat rá.","id":"20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82714d14-3b87-4a85-b29a-0dd007ef8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Levelet_irt_osztalytarsainak_a_gyori_keselo_diak_nem_erti_miert_tamadta_meg_osztalyfonoket","timestamp":"2020. január. 21. 05:31","title":"Levelet írt osztálytársainak a győri késelő diák, nem érti, miért támadta meg osztályfőnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","shortLead":"Összekeverték a Puskás Futball Club Kft. és a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány számait.","id":"20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0aca4df-61e5-4992-9876-f131485aadfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04988b7-8210-4ae9-88a8-352b23b73e03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_Az_UEFA_rossz_adatok_alapjan_arra_jutott_a_Felcsut_Europa_20_legtobb_nyereseget_termelo_egyutteseinek_egyike","timestamp":"2020. január. 21. 18:45","title":"Az UEFA rossz adatok alapján arra jutott, a Felcsút Európa 20, legtöbb nyereséget termelő csapatainak egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg magát nem nyilvánosságnak szánt képsorokkal. De az ellenzék ebben a műfajban is alulteljesít – ahogy az kiderült a Dumaszínház humoristáinak szakszerű elemzéséből.","shortLead":"2019 a szexbotrányok éve volt: Wittinghof, Borkai, majd közvetlenül karácsony előtt a DK-s Gréczy Zsolt égette meg...","id":"20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68dd749e-79d1-4772-9aaa-b5d98a76fd52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e333ff-1dc0-4e8c-9808-276ec98c1240","keywords":null,"link":"/360/20200120_Duma_Aktual_Minden_idok_legnyomorultabb_szexbotranya","timestamp":"2020. január. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Minden idők legnyomorultabb szexbotránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank bemutatta, milyennek képzeli az euróövezet jövőjét, és hol tart a magyar gazdaság\r

