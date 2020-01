Az Egyesült Államokba is megérkezett a rettegett koronavírus, amely már legalább kilenc emberéletet követelt Kínában. Vuhan városából indult – az ország kellős közepéből - és rohamtempóban terjed. A Jangce folyó melletti 8 milliós nagyváros járványügyi szempontból szinte kezelhetetlen problémát jelent a méretei és centrális helyzete miatt. A kínai hatóságok csak lassan ismerték be, hogy emberről emberre is terjed a gyilkos vírus. A halálos áldozatok száma állítólag kilenc, de egyáltalán nem kizárt, hogy a valós számokat eltitkolják, nehogy pánikot keltsenek a lakosság körében.

Az egészségügyi szakértők attól tartanak, hogy az éves legnagyobb népvándorlás következtében felgyorsulhat a vírus terjedése. A WHO szerdán vészhelyzeti tanácskozást tart.

A Goldman Sachs szakértői közben arra emlékeztetnek, hogy a SARS-vírus csaknem húsz éve komoly visszaesést okozott a tőzsdéken szinte az egész világon. A tőzsdei szakértők most is korlátozásoktól tartanak, pedig a pénteken kezdődő holdújév általában óriási fellendülést hoz, hiszen emberek százmilliói indulnak útnak Kínában és a határokon túl is.

0,5-2%-ot vett ki a SARS-vírus annak idején a GDP-ből, nyilatkozta a CNBC-nek Paul Tudor Jones nagybefektető, aki sok más társával együtt Davosban van a Világgazdasági Fórumon. A SARS elterjedése idején óriási eladási hullám söpört végig a tőzsdéken, most valami hasonlóra számítok – mondta a nagybefektető.

"Egyelőre nem módosítjuk az éves előrejelzést, de az biztos, hogy a koronavírus komoly kockázati tényező. Ha elterjed, akkor Kínán kívül elsősorban azokat az országokat befolyásolhatja, amelyek profitálnak a kínaiak turizmusából" – nyilatkozta a Capital Economics szakértője a CNBC-nek, megemlítve Vietnamot és Thaiföldet.

Szigorú intézkedések Kínában

A China Daily hosszas összeállításban számol be a koronavírusról – nem titkolva azt sem, hogy annak lehetnek mutáció is. A repülőtereken és a pályaudvarokon mindenesetre megpróbálják kiszűrni a fertőzött betegeket. A külföldi megfigyelők egyetértenek abban, hogy Peking sokkal jobban kezeli ezt a vírusproblémát, mint a SARS-válságot, amikor sokáig igyekeztek eltitkolni a fertőzés súlyosságát a világ elől. Saját kárukon megtanulták, hogy az elhallgatás pánikot okozhat.

Pekingben a kormány rendkívüli ülést tartott, és ezen Li Kocsiang miniszterelnök szükségintézkedéseket jelentett be. Például azt, hogy a kórházakban rendkívüli mértékben megszigorítják a látogatásokat, mert Vuhanban sok orvos és nővér is fertőzést kapott. Ezenkívül A kategóriába sorolták be a koronavírust, amely a legveszélyesebb fokozat. Ide csak a bubópestis és a kolera tartozik Kínában.