[{"available":true,"c_guid":"ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","shortLead":"A város egészségügyi központja fertőzések miatt került be a hírekbe. Az önkormányzat hárít.","id":"20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd8c405-0f9d-4f39-aff9-77446b69bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3faed8-e215-45e0-8020-24475880db68","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_budaorsi_szemeszet_fertozes_szakrendelo_eljaras","timestamp":"2020. január. 23. 09:17","title":"Eljárás indul a budaörsi szemészeti szakrendelő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","shortLead":"A producer ügyvédje szerint be fog bizonyosodni, hogy ügyfelének kölcsönös beleegyezésen alapuló kapcsolatai voltak.","id":"20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fcfd5fa-7efa-483e-9a36-e5396dd1f281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70efe814-203e-4b9c-86e9-8c519196ca76","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Megkezdodott_Harvey_Weinstein_pere_New_Yorkban","timestamp":"2020. január. 22. 20:45","title":"Megkezdődött Harvey Weinstein pere New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","id":"20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6d2fb-317a-45c3-b5c5-e68bdb51faa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","timestamp":"2020. január. 22. 20:09","title":"Szexuálisan zaklattak egy 11 éves kislányt, a rendőrség későn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát kap majd.","shortLead":"Ha hihetünk a kiszivárgott információnak, a Samsung idei legolcsóbb csúcskészüléke is 300 ezer forint feletti árcédulát...","id":"20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5148c5-21aa-48fc-afc5-c972a9ab30fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3c4acb6-598a-4a88-bbd7-a7d07f7b9054","keywords":null,"link":"/tudomany/20200122_samsung_galaxy_s20_galaxy_s20_plus_galaxy_s20_ultra_galaxy_z_flip_ara","timestamp":"2020. január. 22. 17:03","title":"Kiderült, mennyibe kerülhetnek a Samsung új csúcsmobiljai és az összecsukható Galaxy Z Flip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","shortLead":"Az egyéb gyilkossági esetek száma viszont nagyot csökkent.","id":"20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58f9550a-14ca-4826-9934-b9ec2fabd4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43608a9d-0afd-4e20-b95c-0fb4ab282068","keywords":null,"link":"/vilag/20200123_rendor_gyilkossag_emberoles_rio_de_janeiro","timestamp":"2020. január. 23. 05:59","title":"Több mint 1800 embert öltek meg a rendőrök tavaly Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","id":"20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31329eb1-91a7-435b-90ab-5bc2919fbeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","timestamp":"2020. január. 22. 06:47","title":"Koronavírus: már kilenc áldozata van a kínai járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","shortLead":"Már hat embert ölt meg a koronavírus, hatalmas vihar volt Mallorcán, házakat temetett be a hó Új-Fundlandon.","id":"20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf9fd8c-0e5f-4729-ac27-f931e8d495f4","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_nem_zarjak_ki_a_Fideszt_meghalt_Terry_Jones","timestamp":"2020. január. 22. 18:00","title":"Radar360: nem zárják ki a Fideszt, meghalt Terry Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]