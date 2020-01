Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ed66893-e2b8-46a8-8452-2ca7a8ee8745","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétmilliárd forinttal emelte meg a közvetett tulajdonában lévő Bonafarm Zrt. jegyzett tőkéjét.","shortLead":"Hétmilliárd forinttal emelte meg a közvetett tulajdonában lévő Bonafarm Zrt. jegyzett tőkéjét.","id":"20200125_Milliardokat_tolt_agrarcegebe_Csanyi_Sandor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ed66893-e2b8-46a8-8452-2ca7a8ee8745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d280cba0-21d4-4b55-a612-c092247061f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Milliardokat_tolt_agrarcegebe_Csanyi_Sandor","timestamp":"2020. január. 25. 10:17","title":"Milliárdokat tolt agrárcégébe Csányi Sándor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek sikeresek: alacsonyabbak a fizetések, mint nyugaton - állapította meg a McKinsey riportja.","shortLead":"A kutatás-fejlesztésbe kell most beruházni az autóiparban, Közép-Európa országai pedig a rég jól ismert okból lehetnek...","id":"20200123_mckinsey_auto_autoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24fb7a43-9b9d-488a-98b0-962be5d9719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aa3d464-a32c-486c-abdc-0979b130d118","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_mckinsey_auto_autoipar","timestamp":"2020. január. 24. 05:38","title":"Bajban a világ autóipara, de mit kezd ezzel Magyarország?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecfe0ea-bd33-49fb-a470-2a230c8c7ff3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Neki köszönhetjük a Kíváncsi Fáncsit is. ","shortLead":"Neki köszönhetjük a Kíváncsi Fáncsit is. ","id":"20200124_Meghalt_A_kockasfulu_nyul_atyja_Richly_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ecfe0ea-bd33-49fb-a470-2a230c8c7ff3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305250cc-3058-4cca-a99b-b82e29f974b1","keywords":null,"link":"/kultura/20200124_Meghalt_A_kockasfulu_nyul_atyja_Richly_Zsolt","timestamp":"2020. január. 24. 11:37","title":"Meghalt A kockásfülű nyúl atyja, Richly Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","shortLead":"A 15 éves Coco Gauff könnyedén, 6-3, 6-4-re verte a harmadik helyen kiemelt, tavalyi bajnok Naomi Osazkát.","id":"20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a794f23-321e-4d01-914f-5f3d17b81ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c17a6-5641-4aea-a0ca-51e0791cacea","keywords":null,"link":"/sport/20200124_Kiesett_a_noi_cimvedo_az_Australian_Openen","timestamp":"2020. január. 24. 10:55","title":"Kiesett a női címvédő az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","shortLead":"Legalább tizenegy gyereket kellett súlyos égési sérülésekkel kórházba vinni.\r

\r

\r

","id":"20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfbad4a5-9922-4928-b7d5-6e68ca0f31e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cc202e-ce12-4a5b-aaa0-eb5534a36047","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Gazszallito_teherauto_robbant_fel_Limaban_tobb_halott_es_serult","timestamp":"2020. január. 24. 05:41","title":"Gázszállító teherautó robbant fel Limában, több halott és sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek arra mutatnak, hogy a szerződés aláírásakor nem voltak készek az EU-kompatibilis atomerőmű tervei.","shortLead":"A jelek arra mutatnak, hogy a szerződés aláírásakor nem voltak készek az EU-kompatibilis atomerőmű tervei.","id":"20200123_Paks2_konyha","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ecba19e-a982-4194-9eac-d1ab4281d8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bdcf98-68b5-401c-b360-eb2d4afcda6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Paks2_konyha","timestamp":"2020. január. 23. 17:44","title":"Paksi bővítés: engedélyt kapott egy konyha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott kocsikat. ","shortLead":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott...","id":"20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe8bf-524a-488b-8960-fe364829ea91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","timestamp":"2020. január. 25. 13:14","title":"Elegük lett a cseheknek az út menti autóroncsokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]