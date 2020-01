A Közlekedő Tömeg Egyesület közérdekű adatigényléssel fordult a MÁV-hoz annak érdekében, hogy megtudja, a zuglói megállóhely felújítása a kiviteli terveknek megfelelően készült-e el.

A válasz némileg meglepő, kiderült ugyanis, hogy nem készült tervdokumentáció, mert csak

komfortnövelő karbantartás történt.

Az egyesület szerint ez abszurd annak fényében, hogy 293,6 millió forintot költöttek a beruházásra.

Azt is szóvá tették, hogy továbbra is szűk, illetve hepehupás beton fogadja az utasokat, és a megálló továbbra sem akadálymentes. A keskeny peront a Közlekedő Tömeg már korábban is szóvá tette, úgy vélik, balesetveszélyes.

Nem ez az egyetlen MÁV-rekonstrukció, ami komoly vihart kavart az utóbbi időben. Tatán a Tóvároskert MÁV-megállóhelyen sikerült úgy felújítani egy lépcsőt, hogy minden foka különböző magasságú, de még az egyes lépcsőfokok is lejtenek valamelyik irányba.