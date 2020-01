Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","shortLead":"A Bryant Parkból néhány órája Kobe Bryant Park lett Manhattanban. ","id":"20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71ccfab0-6844-4a77-97ab-7595e430806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceee65-f5fc-4682-a6aa-797bb697f6ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_new_york_manhattan_bryant_park_metromegallo_kobe_bryant_halala","timestamp":"2020. január. 28. 20:07","title":"Átneveztek egy New York-i metrómegállót Kobe Bryant rajongói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","shortLead":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","id":"20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea69834-65e6-4079-912c-372c414a0940","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","timestamp":"2020. január. 28. 17:23","title":"A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői, hogy bevezessék az arccal történő azonosítási módot.","shortLead":"Biztonságosabbá válhat a Facebook csevegője: úgy tűnik, azon dolgoznak a legnagyobb közösségi oldal fejlesztői...","id":"20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecad2373-f1d6-430f-abe4-91500b5cd3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_facebook_messenger_arcazonositas_arcfelismeres_face_id_android","timestamp":"2020. január. 27. 09:03","title":"Változás jön a Facebook Messengerbe: az arcával azonosíthatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","shortLead":"További jelentős lépéseket tesz a sportóriás a fenntarthatóbbá válásban. ","id":"20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=614fe8f9-5f5c-4fe1-b001-98ed6f04aabb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a3b19c-ac8f-49a7-b0f2-de4097a90708","keywords":null,"link":"/kkv/20200128_adidas_kornyezetvedelem_polieszter","timestamp":"2020. január. 28. 14:23","title":"Nagy vállalást tett az Adidas: pár éven belül szinte csak újrahasznosított műanyagot fognak használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f0e241-4349-4ed3-a989-ca61594604b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Szív City alkalmazás is segített a mentésben.","shortLead":"A Szív City alkalmazás is segített a mentésben.","id":"20200127_telefonos_segitseg_ujraelesztes_mentok_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26f0e241-4349-4ed3-a989-ca61594604b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a7928e-3b8a-4623-89e7-79386679e8e6","keywords":null,"link":"/elet/20200127_telefonos_segitseg_ujraelesztes_mentok_budapest","timestamp":"2020. január. 27. 15:01","title":"Telefonos segítséggel sikerült újraéleszteni egy fiatal nőt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli Heni, aki gyermekotthonban nőtt fel, de mára megvalósította álmait. Évente ötezer gyerek kerül állami gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak kampányában a rendszerben felcseperedett fiatal felnőttek üzennek a bent lévő gyerekeknek, hogy hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot és felnőni egy idegen közegben.","shortLead":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli...","id":"20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e82f25-0a08-4c97-a2fa-89f11639b616","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","timestamp":"2020. január. 28. 13:16","title":"Hogyan lehet túlélni, ha elveszíted a szüleidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Enyhe lesz az idő kedden.","shortLead":"Enyhe lesz az idő kedden.","id":"20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d078d1e4-1127-4b8e-bf04-c76435b67523","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_enyhe_idojaras_eso_kedd","timestamp":"2020. január. 27. 18:05","title":"Akár 11 fok is lehet, de esni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem teljesen világos, mire utal a Facebook új profilképe, amelyet a közösségi oldalon állított be az üzemeltető. A képet nem gyakran módosítják, ha pedig mégis, azt jó okkal teszik.","shortLead":"Nem teljesen világos, mire utal a Facebook új profilképe, amelyet a közösségi oldalon állított be az üzemeltető...","id":"20200127_facebook_uj_profilkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90a8d4b-c087-4230-b0c1-d2d3a80fb20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_facebook_uj_profilkep","timestamp":"2020. január. 27. 16:33","title":"Mit üzen vajon a Facebook az új profilképével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]