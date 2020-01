Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek a hvg.hu-nak, miután hajnalban hetven menekült próbált átjutni a még zárva tartó röszkei közúti határátkelő drótkerítésén.","shortLead":"Nem volt jele a keddi akciónak, de az utóbbi időben nagyobb a mozgás a magyar határnál Szerbiában – mondták el helyiek...","id":"20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087ae725-e0ea-4d8c-9a50-972dbe2d8873&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805ca79d-4011-4be2-a1be-4b1cf512408c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Egyre_nagyobb_a_feszultseg_a_hatar_szerb_oldalan","timestamp":"2020. január. 28. 15:10","title":"\"Egyre nagyobb a feszültség a határ szerb oldalán\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","shortLead":"Egy vágányon közlekednek a vonatok Gárdony és Ódinnyés között.","id":"20200127_vonatgazolas_gardony_keses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265e860c-1c09-4c28-8dff-24ab7c67ccab","keywords":null,"link":"/itthon/20200127_vonatgazolas_gardony_keses","timestamp":"2020. január. 27. 12:02","title":"Gázolt a vonat Gárdonynál, késések vannak Székesfehérvár és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető annak esélye, hogy valaki megfertőzödjön koronavírussal. A tüdőgyulladást okozó kór halálos is lehet.","shortLead":"Ajánlásokat tett közzé az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) arról, milyen alapvető szabályokkal csökkenthető...","id":"20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dd403b-693b-43ee-85bd-b550e82f6313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_who_koronavirus_tunetei_megelozes_tanacsok_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 07:03","title":"A WHO üzeni: ezeket tartsa be, hogy ne kapja el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India akkora részét adta ezer éve a világ gazdaságának, mint ma az USA, az EU és Japán együtt. Vagy azt, hogy a Római Birodalomban Kr. u. 14-ben az egy főre jutó GDP kisebb volt, mint ma Burundiban. De hogyan?","shortLead":"Látványos dolgok történnek, ha egy közgazdász szereti a történelmet is. Kiszámolhatja például, hogy Kína és India...","id":"20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9521d581-497d-49ea-aff7-568589160b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e00027-968f-4619-a018-f1e14ae85d72","keywords":null,"link":"/360/20200128_gdp_tortenelem_roma_kina_","timestamp":"2020. január. 28. 13:00","title":"Mennyi volt a Római Birodalom GDP-je?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem terjeszkedését. Most azzal kellett szembesülniük, hogy fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be a világszerte pusztító koronavírus miatt a Samsung SDI-nál. Van, aki aggódik, mások pánikkeltésről beszélnek. Összeszedtük az eddigi védekezési stratégiákat, a Samsung ugyanis csak az egyike az úttörőknek.","shortLead":"Eddig sem volt zavartalan a helyiek és a dél-koreai gyár viszonya, a gödiek ugyanis nem nézik jó szemmel az üzem...","id":"20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddc7a733-df6b-49cb-b4e3-646a97207448&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d7ae18-77f7-4d73-9490-0493598adf2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_god_koronavirus_samsung_karanten","timestamp":"2020. január. 28. 19:30","title":"Kettészakadt Göd, miután óvintézkedéseket vezettek be a Samsungnál a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld liberalizmussal szemben.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter arra szólítja fel a keresztény-konzervatív pártokat, hogy nyújtsanak alternatívát a zöld...","id":"20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1671e191-ec99-43ea-a5c7-a60eb5d80727","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Europai_keresztenykonzervativ_zoldpolitikat_surget_Varga_Judit","timestamp":"2020. január. 27. 12:05","title":"Elárulta Varga Judit, milyen lehetne a keresztény-konzervatív zöldpolitika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető szakaszon dugóra kell számítani.","id":"20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6c3328-2876-4639-aa9b-bf0a9d7229eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_negyes_karambol_utkozes_ferihegyi_repuloterre_vezeto_ut","timestamp":"2020. január. 27. 10:42","title":"Négy autó ütközött össze a Ferihegyi repülőtérre vezető úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és a Huawei üzletelhetnek egymással. A védelmi minisztérium akadályozhatta meg a szabályozás életbe léptetését.","shortLead":"Az amerikai kereskedelmi minisztérium jelentősen szigorította volna azt a feltételt, amely alapján az amerikai cégek és...","id":"20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b807692c-a92c-441a-9f30-002b0aa8195d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_huawei_amerika_kina_kerekedelmi_haboru_szankcio_pentagon","timestamp":"2020. január. 27. 10:33","title":"Majdnem kapott még egy pofont a Huawei, de a Pentagon közbelépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]