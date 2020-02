Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","shortLead":"Veszélyben vannak Canberra déli elővárosai.","id":"20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1ebf5-719d-497b-b5f4-7a832cdfb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620568b8-b7e4-4a08-a937-a976e060a82d","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Szuksegallapotot_hirdettek_az_Ausztraliai_fovarosi_teruleten_a_bozottuzek_miatt","timestamp":"2020. január. 31. 06:38","title":"Szükségállapotot hirdettek az Ausztráliai fővárosi területen a bozóttüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A történelmi nap minden címlap témája.","shortLead":"A történelmi nap minden címlap témája.","id":"20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc94966a-6624-4df3-a42c-226e77e4afd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad0d114-7c03-4cdf-9eb8-ab09d7fe2c54","keywords":null,"link":"/vilag/20200131_Magyarul_is_elkoszontek_a_brit_lapok_Europatol","timestamp":"2020. január. 31. 11:52","title":"Magyarul is elköszöntek a brit lapok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük, hogy hol készülnek Shelby 800-1200 lóerős közúti fenevadjai. ","shortLead":"Ebben a maximálisan benzingőzős gyárban csak a kis golfautó elektromos, de még az is Mustang formájú. Megnéztük...","id":"20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb947c16-969f-4496-a240-1b89a2a8be2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dfcd70-d556-4723-9dd5-bcb6ef1e2520","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_az_amerikai_izomautok_szulohelye_a_shelby_vegasi_kozpontjaban_jartunk","timestamp":"2020. február. 01. 06:41","title":"Itt születnek az igazi amerikai izomautók: a Shelby vegasi központjában jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f26509-6cb2-4665-8052-af4869221cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200130_Marabu_Feknyuz_Mit_szavaztak_meg_a_gyoriek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21f26509-6cb2-4665-8052-af4869221cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38aebbc-ea45-4389-a9ff-136f9fe3afb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Marabu_Feknyuz_Mit_szavaztak_meg_a_gyoriek","timestamp":"2020. január. 30. 14:29","title":"Marabu Féknyúz: Mit szavaztak meg a győriek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","shortLead":"A boncolás hivatalos eredményeire várnak a hatóságok.","id":"20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91a7f458-7fee-400e-9e99-edec06c84e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24b60a3a-5887-4c03-a6f8-0e7a292503f2","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_bangkok_thaifold_repuloter_fogda_meghalt_magyar_ferfi","timestamp":"2020. január. 30. 13:25","title":"Még vizsgálják, miért halt meg a magyar férfi a bangkoki repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök 45 milliós hitelt vett fel.","shortLead":"A köztársasági elnök 45 milliós hitelt vett fel.","id":"20200131_Draga_hazat_vett_Ader_Janos_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa5b05-20a1-4a35-b68b-f05e43e1830a","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Draga_hazat_vett_Ader_Janos_augusztusban","timestamp":"2020. január. 31. 19:52","title":"Drága házat vett Áder János augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt mondta, a koronavírus miatt megállítottak egy Prágából érkezett turistabuszt, a rajta ülő kínaiak lázát megmérték a határon. A Kínában lévő hét magyar egészséges. Gyöngyöspata ügyben nincs elmozdulás. ","shortLead":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt...","id":"20200130_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8bea74-5550-4894-804f-ef4cc888edf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. január. 30. 10:47","title":"Gulyás: Pár napon belül leállíthatják a magyar-kínai repülőjáratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]