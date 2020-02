Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Csődhelyzet még nincs, de 2020-ra 1,7 milliárdos hiányt vár a 131 településen szolgáltató Alföldvíz, a hiányt önerőből nem tudják kezelni.\r

","shortLead":"Csődhelyzet még nincs, de 2020-ra 1,7 milliárdos hiányt vár a 131 településen szolgáltató Alföldvíz, a hiányt önerőből...","id":"20200131_Rezsicsokkentes_padlora_kuldte_az_egyik_kozmuceget_az_aram_dragulasa_es_a_beremelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffef470-d962-4ca9-8a44-84641e04578a","keywords":null,"link":"/kkv/20200131_Rezsicsokkentes_padlora_kuldte_az_egyik_kozmuceget_az_aram_dragulasa_es_a_beremelesek","timestamp":"2020. január. 31. 11:29","title":"Rezsicsökkentés: padlóra küldte az egyik közműcéget az áram drágulása és a béremelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás vagy éppen a telefonálás szabályai a Brexit után. Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.","shortLead":"Rengeteg kérdést kaptunk olvasóinktól arról, hogyan változnak a Nagy-Britanniába utazás, a munkavállalás, az adózás...","id":"20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b7913c1-e0bb-4e2c-8d22-e44fa926d395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e564222-665e-46fd-829e-8be376ac9ce8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_gyakori_kerdesek_es_valaszok_a_brexitrol_vizum_roaming_munkavallalas_utazasi_szabalyok_EU_Anglia","timestamp":"2020. február. 01. 09:36","title":"Mehetek még fapadossal Londonba? Bevezetik a vízumot? - minden, amit a Brexit után tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc8a4310-f130-47bf-995b-b0001e731f15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik leghíresebb NASA-eszközt még 2003 augusztusában állította pályára az űrügynökség. A számos remek felvételt készítő Spitzer ma örökre elcsendesedett.","shortLead":"Az egyik leghíresebb NASA-eszközt még 2003 augusztusában állította pályára az űrügynökség. A számos remek felvételt...","id":"20200131_nasa_spitzer_urtavcso_exobolyo_james_webb_urteleszkop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc8a4310-f130-47bf-995b-b0001e731f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c190c-8883-4977-8128-007c9fa1d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200131_nasa_spitzer_urtavcso_exobolyo_james_webb_urteleszkop","timestamp":"2020. január. 31. 18:03","title":"16 év után nyugdíjazta legendás űrtávcsövét a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin található összeget is. A BMW motorja azért továbbra is megvan.","shortLead":"Kósa Lajos vagyoni helyzete most sem változott jelentősen, de azért faragott adósságán és gyarapította a számláin...","id":"20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee661062-6c0f-447f-89e2-6576c2d99ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f09381a-d88e-4013-a89e-2a0148aa6e38","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_A_takarekos_Kosa_Lajos_felretett_12_millio_forintot","timestamp":"2020. február. 01. 02:06","title":"A takarékos Kósa Lajos félretett 1,2 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good aggódik Belfastért, elszomorítja a kilépés, és igyekszik a kis dolgokban megtalálni az értelmet. A 30 éves műfordító kilenc éve él Magyarországon, és szerkeszti a hazai irodalomról angolul hírt adó HLO.hu-t.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre egy Budapesten élő brit állampolgár, aki ráadásul Észak-Írországban született? Owen Good...","id":"202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d43806-9091-468f-a4b1-0c7188505909&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0715d618-79b1-4501-ba4c-31205804a89c","keywords":null,"link":"/360/202005__owen_good_mufordito__europai_identitasrol_ir_csalodasrol__kisebbsegben_vagyunk","timestamp":"2020. január. 31. 09:30","title":"Egy brit Budapesten: A kisebbséghez tartozom, ebből kell kihozni a legtöbbet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966dab55-4294-49a1-9ffa-1b4a35c30882","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mit tanuljanak a fiatalok, hogy kellően beilleszkedhessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe? A Duma Aktuálnak erre is van válasza, Litkai Gergely szakértő tolmácsolásában megfejtik, hogy kerülhetne be Mészáros Lőrinc is a tananyagba. ","shortLead":"Mit tanuljanak a fiatalok, hogy kellően beilleszkedhessenek a Nemzeti Együttműködés Rendszerébe? A Duma Aktuálnak erre...","id":"20200131_Duma_Aktual_NER_NAT","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=966dab55-4294-49a1-9ffa-1b4a35c30882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d86773a-87e5-4942-a2f5-17b98cbc25bf","keywords":null,"link":"/360/20200131_Duma_Aktual_NER_NAT","timestamp":"2020. január. 31. 19:00","title":"Duma Aktuál: NERkölcstan és testnövelés is bekerülhetne a fideszes NAT-ba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d","c_author":"Horváth Aladár","category":"360","description":"Az ismert jogvédő szerint a polgárjogi mozgalmaknak alig van más eszközük a gyengék megvédésére, mint a jog és a nyilvánosság. Vélemény.\r

","shortLead":"Az ismert jogvédő szerint a polgárjogi mozgalmaknak alig van más eszközük a gyengék megvédésére, mint a jog és...","id":"202005_jogunk_serti_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f46eab75-7f3c-4a80-8462-6e231266525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343790c3-c7a7-438d-9641-cfb12d8ee9b0","keywords":null,"link":"/360/202005_jogunk_serti_meg","timestamp":"2020. január. 30. 12:30","title":"Horváth Aladár: Nem maradhat következmények nélkül, ha Orbán cigányok ellen uszít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1189c0-79f7-40ba-9c98-8c268a2a4943","c_author":"Kaufmann Balázs - Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Csütörtökön gyorsított eljárásban ítélték el a kedd hajnalban, a röszkei határátlépőn történt incidens résztvevőit. Riportunkból kiderül, hogy a balhé már előtte is ott lógott a levegőben. ","shortLead":"Csütörtökön gyorsított eljárásban ítélték el a kedd hajnalban, a röszkei határátlépőn történt incidens résztvevőit...","id":"20200130_Tomegzavargas_lett_a_hataratlepesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1189c0-79f7-40ba-9c98-8c268a2a4943&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee70404-155b-4e69-a09d-3116af285f9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Tomegzavargas_lett_a_hataratlepesbol","timestamp":"2020. január. 30. 17:25","title":"Máris elítélték a röszkei határon átszökött menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]