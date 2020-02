Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","shortLead":"Többek közt a Daimler, a Tesla és a Ford is beindíthatja a vírus miatt lezárt kínai üzemeit. ","id":"20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f168ff-caf6-4db8-b954-bc9a7e03d474","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_koronavirus_autipar_autogyarto_kina","timestamp":"2020. február. 10. 12:26","title":"Elege lett a koronavírusból az autóiparnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft alapító Bill Gates tulajdona.","shortLead":"Akár 6000 kilométert is képes megtenni az a hidrogénnel működő luxusjact, melynek egy példánya már a Microsoft alapító...","id":"20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00d6597d-c5a3-4656-90f0-0d35bd2023c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7732c63f-a237-4516-b1a0-4785a0b734d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_bill_gates_hidrogenhajtasu_luxusjact_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 13:03","title":"Bill Gates az első, aki rendelt egyet a 200 milliárdos luxushajóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","shortLead":"Két aranyat nyert szombaton az olimpiai bajnok magyar úszónő","id":"20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1c2a92-5d6d-409c-a663-c441ed5d47b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5072fd-ab39-4399-bb26-986923cee529","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Hosszusikerek_Nizzaban","timestamp":"2020. február. 08. 21:02","title":"Hosszú-sikerek Nizzában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf79082-9f86-406e-bcc8-2539401dcd69","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kosaras-legendával indult az In Memorian videó, Spike Lee rendező pedig a tiszteletére lila-sárgába bújt.\r

