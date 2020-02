Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb lázadó, a popzene egyik legnagyszerűbb szerző-előadója, Bob Marley.



","shortLead":"Zenész, próféta, Jamaica máig legerősebb brandje, a reggae nagykövete. 1945 február 6-án született a legbékésebb...","id":"20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce891b-88d0-480c-9694-9aa10f829a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc409629-85f6-466f-9fd2-605bbc4b7e78","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Koncertjen_osszeolelkeztek_az_adaz_politika_ellenfelek_is__75_eve_szuletett_Bob_Marley","timestamp":"2020. február. 06. 16:20","title":"Koncertjén összeölelkeztek az ádáz politikai ellenfelek is – 75 éve született Bob Marley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84605b6-3ecb-4c3d-8ee7-f9cc9ffdc632","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A OneWeb összesen 672 műholdat akar fellőni. Az eszközök egy csoportját szállító hordozórakéta pénteken startolt a bajkonuri űrrepülőtérről. ","shortLead":"A OneWeb összesen 672 műholdat akar fellőni. Az eszközök egy csoportját szállító hordozórakéta pénteken startolt...","id":"20200207_34_brit_muholdat_vitt_fel_egy_orosz_raketa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b84605b6-3ecb-4c3d-8ee7-f9cc9ffdc632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a16a259-8b9c-470b-a990-631788fdc20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_34_brit_muholdat_vitt_fel_egy_orosz_raketa","timestamp":"2020. február. 07. 08:06","title":"34 brit műholdat vitt fel egy orosz rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","shortLead":"Közös közleményt adott ki három önkormányzat. ","id":"20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2303474-87ad-401a-9ffe-83e9dc4417ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0003b715-4548-4f6c-8082-16d7aa69a293","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Nem_indulhat_a_Kapisztran_terrol_a_Kitores_tura","timestamp":"2020. február. 06. 12:45","title":"Nem indulhat a Kapisztrán térről a Kitörés túra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint sikerült áttörést elérni a kezelésben, a WHO azonban cáfol.","shortLead":"Egy nap alatt 73 ember veszítette életét az új koronavírus okozta megbetegedés következtében. Közben a kínaiak szerint...","id":"20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69b256c6-a2f3-4489-b4fa-30ccf00730fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b770702-bd71-4040-82fb-1187691144a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_koronavirus_kina_halalos_aldozat_jarvany_betegseg","timestamp":"2020. február. 06. 06:53","title":"Már 565-en haltak meg a koronavírus-fertőzés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb ellenzéki pártvezérekhez, például Gyurcsány Ferenchez, Ungár Péterhez. Az elsíbolt milliárdok úgysem a nyilatkozatra kötelezettekhez kerülnek, ám a kormánytagok bevallott vagyonából is szép toplista kerekedik. \r

","shortLead":"Nem szégyelli megtollasodását sem Rogán Antal, sem Lázár János. Miért is tennék, hiszen csak most nőnek fel a módosabb...","id":"20200206_Porhintes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f05b77-2180-4763-ab0c-201e4b221c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6960e58-988c-47ea-af8a-78902c845055","keywords":null,"link":"/360/20200206_Porhintes","timestamp":"2020. február. 06. 07:01","title":"Orbán Viktor hagyja, hogy papíron csak a negyedik leggazdagabb kormánytag legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új NAT lehetőséget ad egy új tantárgy, az összevont természetismeret bevezetésére, de ilyen szakos tanárokat egyelőre nem képeznek az egyetemek. A minisztérium elárulta, ki taníthatja majd.\r

\r

","shortLead":"Az új NAT lehetőséget ad egy új tantárgy, az összevont természetismeret bevezetésére, de ilyen szakos tanárokat...","id":"20200206_Megvan_ki_tanithatja_az_integralt_termeszetismeret_tantargyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50711ecf-b52f-4d69-bcf4-2dd48cfc7f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"def925fd-4303-4cf9-8d71-c81922746a43","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Megvan_ki_tanithatja_az_integralt_termeszetismeret_tantargyat","timestamp":"2020. február. 06. 11:47","title":"NAT: megvan, ki taníthatja a vadonatúj tantárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","shortLead":"Az A68 nevű óriás jégtömb aligha fogja egyben kibírni, hogy kiúszik a Déli-óceánra.","id":"20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbb3060a-66aa-459d-a8cd-9f25ee85faa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db436f5-ecfb-4f7f-a32c-e9d549ee076a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_jeghegy_ocean_larsenc_selfjeg","timestamp":"2020. február. 06. 12:34","title":"Hamarosan eléri a nyílt óceánt a világ legnagyobb jéghegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány, a napirendünkbe könnyedén beépíthető szokással újra átvehetjük az uralmat az életünk felett. Stresszkezelő tippek.","shortLead":"Manapság mintha nem találnánk a kikapcsoló gombot magunkon. Állandó feszültségben élünk, holott már néhány...","id":"sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8f15423-9e5c-4719-a43a-5fe09132777a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cfcf1d-750e-44ee-b70f-872d9445c85c","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190419_Hetkoznapi_stresszkezeles","timestamp":"2020. február. 07. 07:30","title":"Találjuk meg a kikapcsoló gombot! - 5 tipp a stresszkezelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"4e1f590f-3bff-4661-9c21-2f44316692a2","c_partnertag":"sedacurforte"}]