[{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","shortLead":"Az Australian Open-győztes teniszezőnő nagy csatában kapott ki Oroszországban.","id":"20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa898f-6dba-4e8e-8919-ff3372d45fb5","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Fucsovics_fotablara_jutott_Babosnak_nem_sikerult","timestamp":"2020. február. 09. 13:01","title":"Fucsovics főtáblára jutott, Babosnak nem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101f43a7-60da-4ad0-8d42-729296d4d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Senki nem tud úgy beszólni az Oscarnak, mint Natalie Portman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet tulajdonít a hatvanas években Nagy-Britanniában eszmélő generáció előtt nyílt lehetőségeknek Eric Idle, aki az Életrajzszerűségének megjelenéséhez kapcsolódva adott interjút a könyvet kiadó HVG-nek.","shortLead":"Jól összerakott futballcsapat összjátékához hasonlítja a Monty Python működését, és sikerükben fontos szerepet...","id":"202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39872f96-953b-46cb-a361-2e3ecb82f835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb86297c-9f04-4916-bbb7-13ae41a74e2d","keywords":null,"link":"/360/202006__eric_idle__amonty_pythonrol_terry_jonesrol_es_brianrol__az_elet_napos_oldala","timestamp":"2020. február. 08. 12:00","title":"A Monty Python műhelytitkai: isteni humor volt a Brian név kitalálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","shortLead":"Donald Trump korábban szépségversenyeken zsűrizett, ahol koronát kapott a nyertes, szól az egyik kamuelmélet.","id":"20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4f868d-751e-472f-9f9d-e261766137a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_orosz_media_osszeeskuves_amerikaiak_jarvany_kitores","timestamp":"2020. február. 09. 09:01","title":"Koronavírus: Orosz hírműsorok szálltak be a legvadabb összeesküvés-elméletek terjesztésébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","shortLead":"A magyar férfi jégkorong-válogatott újabb lépést tett a 2022-es téli olimpiai szereplés felé.","id":"20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3c6fe37-1f01-4dee-ba8e-adb19b0814ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7ff89a-7112-4783-b18c-1823b6e03f6b","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Legyozte_a_briteket_es_tovabbjutott_a_magyar_hokivalogatott","timestamp":"2020. február. 09. 21:28","title":"Legyőzte a briteket és továbbjutott a magyar hokiválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","shortLead":"Pár éve regionális buszszolgáltatókat hoztak létre, most visszaközpontosítás zajlik. ","id":"202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a8f346d-0686-44b2-a806-96fc1a172951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18614a21-ed07-47de-bde4-4fe1a3177a6a","keywords":null,"link":"/360/202006_partiscum_busz_eszszerusitesmeszaros_ugyvedjevel","timestamp":"2020. február. 08. 12:15","title":"Partiscum Busz: vissza az egész, Mészárosék ügyvédjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak számító Idlíb és Aleppó tartományokban folytatott offenzívájuk során - közölték a fegyveres erők vasárnap.","shortLead":"A szíriai kormányerők több mint 600 négyzetkilométer területet foglaltak vissza a felkelők utolsó fellegvárainak...","id":"20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dcc9178-23bc-4f16-a8d9-36997cfa9a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e504fb7-6ef2-446f-98e4-e6c8d07e5dff","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_sziriai_kormanyerok_Idlib_es_Aleppo_tartomanyokban_nyomulnak","timestamp":"2020. február. 09. 16:01","title":"A szíriai kormányerők Idlíb és Aleppó tartományokban nyomulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","shortLead":"Hiába vezetett, kikapott a Juventus.","id":"20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42ed23c1-16fa-4969-92cd-1a8ca33ecdbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1351bef-df0a-4edc-9a8e-42d62dea381f","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Ronaldo_nagy_golt_lott_de_igy_is_kikapott_a_Juventus__video","timestamp":"2020. február. 09. 07:45","title":"Ronaldo nagy gólt lőtt, de így is kikapott a Juventus - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]