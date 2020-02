Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","shortLead":"Testi sértéssel vádolják a zalaegerszegi kutyatulajdonost.","id":"20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d43ec58-004a-4aca-b236-ffc8e06508d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_vademeles_kutyatamadas_gazda_testi_sertes_zalaegerszeg","timestamp":"2020. február. 10. 16:59","title":"Az utcán marcangolt a kutya, vádat emeltek a gazdája ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka törvénykönyvéből, a kollektív szerződésből vagy a munkáltató önkéntes döntéséből is adódhat. Az Adózóna bemutatta a leggyakoribb példákat.","shortLead":"Sokszor előfordul, hogy a munkavállaló úgy válik díjazásra jogosulttá, hogy valójában nem végez munkát. Ez a munka...","id":"20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef8ac8a6-1da4-4fc6-8811-2513ce92cb95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf77147d-60f3-4250-a63e-f6d72d2d174f","keywords":null,"link":"/kkv/20200211_Akkor_is_jarhat_fizetes_ha_az_ember_nem_dolgozik","timestamp":"2020. február. 11. 05:17","title":"Akkor is járhat fizetés, ha az ember nem dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","shortLead":"A válogatott középpályása szerint sunyi módon vált meg tőle az al-Ittihad Kalba.","id":"20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9d38e6-66f9-4093-924f-851b1f216004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976a9d9-ac62-40ec-b5d7-ea63a6b8462a","keywords":null,"link":"/sport/20200211_dzsudzsak_balazs_al_ain_fc_al_ittihad_szerzodesbontas_egyesult_arab_emirsegek","timestamp":"2020. február. 11. 06:06","title":"Dzsudzsák szerint a volt klubjának elnöke nem mer a szemébe nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian a koronavírus miatt.","shortLead":"A japán partoknál veszteglő Diamond Princess üdülőhajón nemrég 60 további utas betegedett meg, mindannyian...","id":"20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e3acf6a-2d8a-47ac-8634-801cb4217cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebac37e-aced-485c-938b-93d6bf9d348f","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_koronavirus_diamond_princess_tengerjaro_oceanjaro_hajo","timestamp":"2020. február. 10. 11:57","title":"130 fertőzött van már a karanténba helyezett óceánjárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","shortLead":"Míg Európa egészét tekintve visszaestek a gázolajos motorral szerelt újautó-eladások, addig nálunk nőttek azok.","id":"20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdeaf95c-4e89-461c-b77a-b071be849799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6f3473-99ca-4c27-87c0-c0bd4c3b985e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_magyarorszag_szembemegy_a_trenddel_nottek_a_dizeleladasok","timestamp":"2020. február. 11. 06:41","title":"Magyarország szembemegy a trenddel: nőttek a dízel-eladások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon megérdemelte. ","shortLead":"Nagyon megérdemelte. ","id":"20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22df2c65-6823-4937-8f62-d148796e96ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96f596af-52d8-4f10-93ce-81c6f737cd43","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_A_legjobb_ferfi_foszereplo_Joaquin_Phoenix","timestamp":"2020. február. 10. 05:06","title":"A legjobb férfi főszereplő: Joaquin Phoenix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában, amelynek egy 25 éves francia férfi volt az áldozata. Az elkövetéssel gyanúsított férfit egy Múzeum körúti lakásban találta meg a rendőrség, előállításáról videót közöltek.","shortLead":"A gyanú szerint egy 26 éves amerikai-brit férfi követte el szombat hajnalban azt az emberölést Budapest belvárosában...","id":"20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce8ed310-8af8-4dd8-80c1-65c50a94c27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb951f-fb8c-4817-8688-84c8b2badc18","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Rendorsegi_videon_ahogy_beviszik_a_belvarosi_emberoles_gyanusitottjat","timestamp":"2020. február. 09. 17:23","title":"Rendőrségi videón, ahogy beviszik a belvárosi emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]