[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus miatt csúszik a Kínai Nagydíj, nem lesznek lovak a Várban, rágcsálóürülékkel teli tofugyárat zártak be...","id":"20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652a3bfa-c752-42b0-aef7-2e35c3b5258b","keywords":null,"link":"/360/20200212_Radar360_tovabb_gyengult_a_forint_komoly_aggalyok_a_Huawei_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 17:30","title":"Radar360: tovább gyengült a forint, komoly aggályok a Huawei miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","shortLead":"A cég azzal magyarázza a lépést, hogy a jövőben nem lesz gazdaságos a termelés.","id":"20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e00209-b857-4353-9a99-3159d4e6adf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497c55a3-1325-4a0e-8ae5-05001065d98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_abb_ozd_gyar_bezaras","timestamp":"2020. február. 11. 15:12","title":"Bezárja ózdi gyárát az ABB, ezer munkahely szűnik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg a feltételezett tettest a bíróság előtt. Ilyenkor ő a pótmagánvádló. Az Alkotmánybíróságnak most azt kellett eldöntenie, hogy megteheti-e ugyanezt egy önkormányzat.","shortLead":"Ha valaki úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozata lett, de az ügyészség ezt nem így látja, a sértett maga vádolhatja meg...","id":"20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c72de7-8d74-495e-9731-366003099e9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Ab_az_onkormanyzat_nem_vadolhat_senkit_az_ugyeszseg_helyett","timestamp":"2020. február. 12. 13:47","title":"Ab: az önkormányzat nem vádolhat senkit az ügyészség helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","shortLead":"Borsi-Kálmán Béla Az Aranycsapat - és ami utána következik című könyve olyan filozofikus mű, amire a B-közép régóta vár.","id":"202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a735f03-a4a0-41c8-abe0-438b4c39d407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78b1d287-1b98-4030-8397-93ff14f8f51f","keywords":null,"link":"/360/202006_konyv__taktikai_fegyelem_borsikalman_bela_azaranycsapat__es_ami_utana_kovetkezik","timestamp":"2020. február. 11. 12:00","title":"Erre a könyvre vártak a magyar futballrajongók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","shortLead":"Azt írták, a szerkesztői szabadság nem lehet hatósági eljárás tárgya.","id":"20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01abdfb2-e404-40d2-9e3b-0ad4316faabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207f7062-6240-44d6-b4a3-02ba906822ca","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_A_Mediatanacs_megindokolta_miert_nem_foglalkozott_az_M1es_Karacsonyinterjuval","timestamp":"2020. február. 12. 15:01","title":"A Médiatanács megindokolta, miért nem foglalkozott az M1-es Karácsony-interjúval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló kezdeményezés is az asztalon van.","shortLead":"Szerda reggel ismét egyeztettek a szakszervezetek és a főváros, de nem jutottak előrébb. Már a kollektív vitáról szóló...","id":"20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbff1888-7de0-4d36-aea0-2992e1806e97","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_bkv_sztrajk_bertargyalas_munkabeszuntetes","timestamp":"2020. február. 12. 11:57","title":"Nincs megegyezés, sztrájk jöhet a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos részletre.","shortLead":"Milliárdos kifizetésekre készülnek a biztosítók, de ehhez a kárt elszenvedőnek oda kell figyelniük néhány fontos...","id":"20200211_vihar_biztositas_szel_karok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c486892-1069-4566-975f-071a4124e496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f4455d-52b6-4165-b324-096b6e6421ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_vihar_biztositas_szel_karok","timestamp":"2020. február. 11. 11:29","title":"Erre figyeljen, akinek a házában kárt tesz a vihar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]