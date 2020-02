Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","shortLead":"A több mint négy évtizedes szovjet autó csillog-villog a napsütésben, és nagyon kevés kilométer van benne.","id":"20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43a4baf5-52e9-480e-9160-d6153bc44167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ae28aa-3f0f-465d-809f-0a080a037b2b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200215_veletlenul_talaltak_ezt_a_kivalo_41_eves_ladat_amit_Budapesten_arulnak","timestamp":"2020. február. 15. 06:41","title":"Véletlenül találták ezt a kiváló 41 éves Ladát, amit most Budapesten árulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször lesz erős, néhol viharos a szél – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"A jövő héten is sok lesz a napsütés, de olykor esőre, a hegyekben hózáporra is készülni kell. Emellett ismét többször...","id":"20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8034ee48-5bd8-4cdc-8dc8-792ef4947684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6813ffc-ce93-40c9-99e3-6c259038ffc7","keywords":null,"link":"/elet/20200216_idojaras_elorejelzes_meteorologia_februar_tel","timestamp":"2020. február. 16. 13:26","title":"Tovább sztrájkol a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt gyakorlatilag senkinek se. Az új mottó: addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Klímavédelem terén se ígért sok újat, az egyik, hogy Magyarország zöld állampapírokat fog kibocsátani.

","shortLead":"Nehéz évek jönnek, a miniszterelnök nem ígért semmi konkrét intézkedést se a családoknak, se a nyugdíjasoknak, sőt...","id":"20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77d89ab7-2b04-46da-b125-18ee51666aa5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Orban_Viktor_beadta_a_derekat_Varga_Mihalynak_de_legalabb_jon_a_zold_allamadossag","timestamp":"2020. február. 16. 16:42","title":"Orbán Viktor beadta a derekát Varga Mihálynak, de legalább jön a zöld államadósság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","shortLead":"A szomszédban a hírek szerint labdarúgó akadémia is épül majd. ","id":"20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb00eda9-4cc8-4bc7-ace9-6504aa3ce815","keywords":null,"link":"/kkv/20200216_Szloven_wellnesskomplexumot_vett_a_magyar_allam_9_millio_euroert","timestamp":"2020. február. 16. 09:38","title":"Szlovén wellnesskomplexumot vett a magyar állam 9 millió euróért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","shortLead":"A DK, az MSZP, a Jobbik és a Momentum is szakított a Kaposváriakért Egyesülettel. \r

\r

\r

","id":"20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40db2eec-35b7-477a-afcb-1adf8e6ef7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33577a7b-a31b-4e1d-bce4-c1d4f171aa0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Maris_felbomlott_az_ellenzeki_osszefogas_Kaposvaron","timestamp":"2020. február. 16. 16:05","title":"Máris felbomlott az ellenzéki összefogás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","shortLead":"Ilyen cuki egy jegesmedve, mielőtt több mázsás vérengző fenevad lesz belőle.","id":"20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ce88d5f-aa79-4da6-ac03-1f16fbd90ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2400c6-9b94-4fa1-8cf5-016a20447edd","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jegesmedvebocsot_lathat_aki_most_Becsbe_megy","timestamp":"2020. február. 15. 08:32","title":"Jegesmedvebocsot láthat, aki most Bécsbe megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=642629fa-c45a-42a5-82f1-a06180e6254b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf75baa2-2712-4131-8ab2-fbd719941470","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_wizz_air_landolas_szelben_androidos_app_malware_samsung_galaxy_s20_ultra_da_vinci_festmeny_rejtett_alakok","timestamp":"2020. február. 16. 12:03","title":"Ez történt: nehéz körülmények között szállt le egy Wizz Air-járat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","shortLead":"A Yummy című nóta telitalálat lett, azonnal a zenei listák élére ugrott.","id":"20200214_justin_bieber_uj_album","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cdd9607-007a-44ea-8e11-c33e70b73316&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f29ba9e-8d56-447a-b4a1-a6b67e38b576","keywords":null,"link":"/elet/20200214_justin_bieber_uj_album","timestamp":"2020. február. 14. 20:10","title":"Öt év után új albummal jelentkezett Justin Bieber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]