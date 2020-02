Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","shortLead":"Még életében nem kapott annyi pozitív üzenetet, mint a TV2 maszkos műsora után.","id":"20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04fca71a-642f-42b0-9195-ef1ded14a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b52631-713d-45ec-816e-83cd5f54b563","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Vajna_Timea_majdnem_megfulladt_de_igy_is_elvezte","timestamp":"2020. február. 17. 13:49","title":"Vajna Tímea majdnem megfulladt, de így is élvezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","shortLead":"Nikita Pearl Waligwa halálát daganatos betegség okozta.","id":"20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda78d77-f7ea-4614-ba15-50cf699859f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8116cf0-2c7b-4590-877e-a774de717592","keywords":null,"link":"/kultura/20200217_nikita_pearl_waligwa_katwe_kiralynoje_gyerekszinesz_gyasz","timestamp":"2020. február. 17. 15:41","title":"Tizenöt évesen elhunyt a Katwe királynője színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","shortLead":"A környezettudatos koreai járgánnyal egy feltöltéssel közel 60 kilométer tehető meg tisztán elektromosan.","id":"20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81ce5074-2b71-4416-a5fa-fc6235c8f97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12184c04-b343-49c6-a6b2-354873a6a1c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_103_millio_forinttol_indul_itthon_a_zold_rendszamos_kia_ceed","timestamp":"2020. február. 17. 07:59","title":"10,3 millió forinttól indul itthon a zöld rendszámos Kia Ceed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","shortLead":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","id":"20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664dcf57-f32c-444f-bfcd-4915cab66f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","timestamp":"2020. február. 18. 11:36","title":"Súlyos balesettel zárult az idei Daytona 500 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: polgár, szárnyal, követ, nyugalom, konzultáció.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddc0ae23-fdbc-450b-9044-47b02b135df4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bb1533-acd0-449a-9723-fa5034ab1a18","keywords":null,"link":"/360/20200216_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. február. 16. 19:00","title":"Az én hetem: Mészáros, Kaleta, forint – Lackfi János rémálma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klímaválság miatt riadót fújt Orbán Viktor, az ellenzéken gúnyolódott, a Fidesz irányát pedig \"kedvenc keleti filozófusát\" idézve határozta meg. Összefoglaltuk az egyórás évértékelő beszéd lényegét. ","shortLead":"A klímaválság miatt riadót fújt Orbán Viktor, az ellenzéken gúnyolódott, a Fidesz irányát pedig \"kedvenc keleti...","id":"20200216_Orban_beszed_evertekelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b6de4f-9e33-42cf-8b1e-277458fcbfdb","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_beszed_evertekelo","timestamp":"2020. február. 16. 17:42","title":"Orbán: Lebegjünk, mint a pillangó és szúrjunk, mint a méhecske","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","shortLead":"A Facebookot működtető cég igazgatója az Európai Unió vezetőivel találkozott hétfőn. ","id":"20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2aefe1-2c54-4185-8501-bdb6052777a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcd9212-2539-49ba-921b-3dba8934209a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200217_mark_zuckerberg_facebook_szabalyozas_eu","timestamp":"2020. február. 17. 21:49","title":"Újraszabályozná a közösségi médiát Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]