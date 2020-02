Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","shortLead":"Egy előkelő egyiptomi pap koporsóját vizsgálták meg tüzetesebben a Harvard Egyetem kutatói. ","id":"20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49f6460c-c005-4f83-bee0-87b0deb98736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98443971-8132-45e7-99e6-b0a3cb6c6f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_koporso_egyiptom_szarkofag_anhefenhonszu","timestamp":"2020. február. 19. 10:33","title":"Videóra vették, ahogyan felnyitják Anhefenhonszu 3000 éves koporsóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.","shortLead":"Nyolc góllal, 34-26-ra nyert riválisa a MOL-Pick Szeged ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13...","id":"20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dad092-ad45-40fc-bd26-957573dc538e","keywords":null,"link":"/sport/20200219_szeged_flensburg_kezilabda_bl","timestamp":"2020. február. 19. 20:58","title":"Nagy verést kapott a Szeged a Flensburgtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség megerősítette, hogy kilencre nőtt a két vízipipabárban elkövetett fegyveres támadások halálos áldozatainak száma. A feltételezett elkövetőt is holtan találták.","shortLead":"A rendőrség megerősítette, hogy kilencre nőtt a két vízipipabárban elkövetett fegyveres támadások halálos áldozatainak...","id":"20200220_lovoldozes_nemetorszag_hanau_vizipipabar_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b408df83-f3a4-4002-ba58-8eeecd334f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79839898-3d1b-4dbf-bb2a-760531518327","keywords":null,"link":"/vilag/20200220_lovoldozes_nemetorszag_hanau_vizipipabar_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 20. 05:11","title":"Tizenegy halottja van a lövöldözéseknek a németországi Hanauban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni vállalkozók száma.","shortLead":"Ma nagyobb felelősség vállalkozást alapítani, mint korábban, ráadásul a nemzedékváltás miatt is egyre több az egyéni...","id":"20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b430a95-2786-4ae2-b0f5-24a6cabdf450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bd4805b-9f54-4c0a-bc9c-94a8f23d6d19","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_tobb_az_egyeni_vallalkozo_mint_a_ceg","timestamp":"2020. február. 19. 17:20","title":"Már több az egyéni vállalkozó, mint a cég Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","shortLead":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","id":"20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e5e9f4-b3eb-41ca-a700-48e3873bb06e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","timestamp":"2020. február. 18. 20:30","title":"Engedély nélkül vágtak ki fákat a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]