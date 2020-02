Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","shortLead":"A TrinamiX nevű cég egy különleges szoftvert készített, ami az arcszkenner működését teszi még kifinomultabbá.","id":"20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45192630-4be2-45f0-8fbb-90cef0fa8dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3862976-2d19-4232-b232-fb06c8584f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_mobil_arcazonositas_borszkenner","timestamp":"2020. február. 20. 18:03","title":"Felejtse el az átverhető arcazonosítást, ez jön a mobilokba utána – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International Magyarország. Az alaptanterv visszavonását javasolják.","shortLead":"A NAT keletkezéséről és az állampolgári ismeretek tárgyról adott ki állásfoglalást az Amnesty International...","id":"20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6889b8d-75f6-42fb-9b97-27ddf3f2159a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0126fa46-a300-4a54-9fd7-aee35de5ce65","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Amnesty_International_a_NATrol_Igy_nevelj_szofogado_allampolgart","timestamp":"2020. február. 20. 15:25","title":"\"Így nevelj szófogadó állampolgárt!\" – megszólalt a NAT-ról az Amnesty International","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","shortLead":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","id":"20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cba80-dd04-4ac1-b73d-3e434408abd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","timestamp":"2020. február. 20. 07:12","title":"Népszava: Kozmetikázza az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időkről szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A csaknem 40 milliárd forintot a nagy sebességű vonalak kapják.","shortLead":"A csaknem 40 milliárd forintot a nagy sebességű vonalak kapják.","id":"20200220_Ugy_jut_tobb_penz_jovore_vasutfejlesztesre_hogy_a_lepukkant_vonalakon_nem_valtozik_semmi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2820e625-5dbd-4a1c-bb6e-3b0a2bb1d0f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_Ugy_jut_tobb_penz_jovore_vasutfejlesztesre_hogy_a_lepukkant_vonalakon_nem_valtozik_semmi","timestamp":"2020. február. 20. 12:13","title":"Úgy jut több pénz jövőre vasútfejlesztésre, hogy a lepukkant vonalakon nem változik semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet az Apple.","shortLead":"Valaki már a kezében tarthatja azt az iPhone-t, amelyről a pletykák szerint március 31-én rántja majd le a leplet...","id":"20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9335bb9-490e-472c-9c1f-b09f04e7a5bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apple_iphone_9_se2_kiszivargott_video","timestamp":"2020. február. 21. 11:33","title":"Videó: Ez lehet az olcsó iPhone 9, amit még be sem mutatott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is fogyaszt.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is...","id":"20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54314d57-4842-4b65-9821-e9079bbd3948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","timestamp":"2020. február. 21. 18:03","title":"Kisebb és jobb: ez a chip kerül majd a 2021-es csúcsmobilokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező feladatokra van pénz. Az új városvezetés legjobb lehetősége minél olcsóbban megmutatni egy saját arculatot, csak eközben a napi működést is finanszírozni kell valamiből.","shortLead":"2012 óta évről évre egyre jobban rászorul a főváros az állam támogatására, most is leginkább csak a kötelező...","id":"20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8b7439f-76b8-4d03-ae28-9f404836b71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a71318-d431-4afd-b1e2-78df6ee5ca84","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_budapest_koltsegvetes_karacsony_tarlos_bkk","timestamp":"2020. február. 21. 14:00","title":"Karácsonyékra szakadhat rá, hogy a Tarlós-érában kivéreztették Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","shortLead":"Az EBITDA-eredmény meghaladta az év közben megemelt célkitűzést.","id":"20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=572d18d5-3a49-4fe3-b30c-ed9b50ad2e8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a952b16-4ab7-42d0-bbff-86fd23475938","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Meghaladta_a_Mol_tavalyi_eredmenye_a_megemelt_celkituzest","timestamp":"2020. február. 21. 06:50","title":"Meghaladta a Mol tavalyi eredménye a megemelt célkitűzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]