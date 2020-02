Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is fogyaszt.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon X60 néven mutatta be az új 5G-modemét, amely nemcsak kisebb lett az elődjénél, de kevesebbet is...","id":"20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709b481e-8852-4098-8a43-3a71c9d0fd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54314d57-4842-4b65-9821-e9079bbd3948","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_qualcomm_snapdragon_x60_5g_modem","timestamp":"2020. február. 21. 18:03","title":"Kisebb és jobb: ez a chip kerül majd a 2021-es csúcsmobilokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","shortLead":"A színész nem csak a köszönőbeszédében volt szenvedélyes. ","id":"20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b70dc96-ae98-4aca-aa1c-d4ed58050442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbe20b-24b1-41f5-baa7-539bf56ba712","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Joaquin_Phoenix_kicipelt_egy_borjut_a_vagohidrol","timestamp":"2020. február. 21. 11:39","title":"Joaquin Phoenix kicipelt egy borjút a vágóhídról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Belső vizsgálat indult a fiú ellen, és megtiltották neki, hogy dolgozni menjen. Mindezt egy dal miatt.","shortLead":"Belső vizsgálat indult a fiú ellen, és megtiltották neki, hogy dolgozni menjen. Mindezt egy dal miatt.","id":"20200221_A_foti_gyerekkozpont_bezarasarol_rappelt_annak_egy_fiatal_lakoja_megbuntettek_a_fiut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4fdf185-7b67-4f95-b116-0cf911ae4406","keywords":null,"link":"/elet/20200221_A_foti_gyerekkozpont_bezarasarol_rappelt_annak_egy_fiatal_lakoja_megbuntettek_a_fiut","timestamp":"2020. február. 21. 14:01","title":"A fóti gyerekközpont bezárásáról rappelt annak egy fiatal lakója: megbüntették a fiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","shortLead":"A férfit hamis címre hívták, majd ütni kezdték.","id":"20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db4e525-cf9e-4c91-8456-bd823a40afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dba0068-1f37-4b65-a697-848533f69375","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Megtamadtak_egy_pizzafutart_Domonyban","timestamp":"2020. február. 20. 18:37","title":"Tőrbe csaltak és megtámadtak egy pizzafutárt Domonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok addig, hogy lebegjenek a színpadon. Ezt a folyamatot próbálja a maga valóságosságában és nyersességében megragadni a Három tánc című dokumentumfilm, amelyet szombattól nézhetnek meg a hvg360-on.","shortLead":"A balett misztériumát részben az adja, hogy bele sem tudunk gondolni, milyen erőfeszítések árán jutnak el a táncosok...","id":"20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ecaf551-530d-4890-80fa-436eb2e373af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d16d8fd-0123-4eaf-8e8a-ac7a4a38776b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Tesom_beszolt_hogy_balettozom_es_az_milyen_lanyos","timestamp":"2020. február. 21. 20:00","title":"„Tesóm beszólt, hogy balettozom, és az milyen lányos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","shortLead":"Kétmillió forintnál is több érkezett, a képviselő egy Alapítványnak is utal.","id":"20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d185ff-ef9f-41c4-8244-9ea42820238e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce891cba-5068-403c-9b68-7573f59506ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Fel_nap_alatt_osszegyult_a_penz_Hadhazy_buntetesere","timestamp":"2020. február. 20. 20:55","title":"Fél nap alatt összegyűlt a pénz Hadházy büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple okosóráján.","shortLead":"A Pandora új, önálló alkalmazásának köszönhetően igazán kényelmessé válik a zene- és podcasthallgatás az Apple...","id":"20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=293ba434-d8de-425b-8517-3047f05865ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8def09cc-b98e-4cc0-a149-7c51f0e67068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_telefon_nelkuli_pandora_app_apple_watch","timestamp":"2020. február. 21. 14:33","title":"Már telefon sem kell, ha zenét hallgatna az Apple Watchon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Két sokk egy hétre kicsit sok. Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd...","id":"202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e92b2c-54c7-44b8-9651-1a7517ccd721","keywords":null,"link":"/360/202008__gyenge_forint__eros_inflacio__magabiztos_jegybank__kettos_veszteseg","timestamp":"2020. február. 22. 08:15","title":"Elszálltak az árak és a forint, Matolcsyék szerint nincs itt semmi látnivaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]