[{"available":true,"c_guid":"effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","shortLead":"De hogyan különböztetik meg egy vietnamitól vagy egy koreaitól?","id":"20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=effc7f2e-5f66-4d17-8d35-de49f1c78fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e09c87ab-c686-48cd-8f36-97e28a278e1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200221_Veszjelzest_kell_adniuk_az_orosz_buszsoforoknek_ha_kinait_latnak","timestamp":"2020. február. 21. 19:10","title":"Vészjelzést kell adniuk az orosz buszsofőröknek, ha kínait látnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","shortLead":"Ha esetleg mégis kitalálta, most örülhet.","id":"20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f75963-eb8e-45ba-97e5-047308917d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Nem_talalna_ki_mik_az_otoslotto_szamai","timestamp":"2020. február. 22. 19:46","title":"Nem találná ki, mik az ötöslottó számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","shortLead":"Trumpot felbosszantotta, hogy egyáltalán tájékoztatták a törvényhozókat Moszkva esetleges beavatkozási kísérletéről.","id":"20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e179dff-8627-4dbb-9423-4ed71d7dcda6","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_Az_amerikai_hirszerzes_szerint_az_oroszok_Trump_ujravalasztasat_tamogatjak","timestamp":"2020. február. 21. 05:59","title":"Az amerikai hírszerzés szerint az oroszok Trump újraválasztását támogatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3fddab6-a4d1-432b-a1d0-b4a0d645dd54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Olekszij Honcsaruk miniszterelnök és Arszen Avakov belügyminiszter a helyszínre utazott lecsillapítani a kedélyeket.","shortLead":"Olekszij Honcsaruk miniszterelnök és Arszen Avakov belügyminiszter a helyszínre utazott lecsillapítani a kedélyeket.","id":"20200221_koronavirus_evakualas_vuhan_ukrajna_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3fddab6-a4d1-432b-a1d0-b4a0d645dd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"056a5819-9ce8-4fa5-aa47-1bbae682bca7","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_koronavirus_evakualas_vuhan_ukrajna_tuntetes","timestamp":"2020. február. 21. 10:39","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a koronavírus-fertőzéstől tartó ukrán kisváros lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","shortLead":"A másik aggasztó veszély, hogy a járvány kiterjedhet olyan országokra is, ahol fejletlen az orvosi ellátás. ","id":"20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aad5616-80c1-4c34-974e-3985163affec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adf7a484-0ac9-4271-b351-747b2bdca30f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_A_WHO_aggodik_a_korabbi_kapcsolat_nelkuli_fertozesek_miatt","timestamp":"2020. február. 22. 12:55","title":"A WHO szerint problémás, hogy koronavírusos beteget \"kapcsolat nélkül\" is találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot, amely az éjszakába nyúló kétoldalú megbeszéléseken pontosított tagországi álláspontok alapján készülhet.","shortLead":"Charles Michel, az Európai Tanács elnöke péntek reggel mutathatja be az uniós tagállamok vezetőinek az új javaslatot...","id":"20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97bda4c3-fc59-46e7-8f87-8d6a5c52df5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25dbbe64-6bbf-4181-8d06-e6706d90c4df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Uj_javaslat_bemutatasaval_folytatodhat_az_unios_koltsegvetesi_vita","timestamp":"2020. február. 21. 05:03","title":"Új javaslat bemutatásával folytatódhat az uniós költségvetési vita","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három nappal azelőtt is, hogy az általa irányított Viking Sigyn összeütközött a Hableánnyal.","shortLead":"Még három nappal azelőtt is, hogy az általa irányított Viking Sigyn összeütközött a Hableánnyal.","id":"20200221_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_jurij_c_mentesi_gyakorlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d48b6eaf-9b45-4468-bd51-dce96fb9c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775e1e34-3904-4732-98d6-d6fb3f3c6089","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_hableany_viking_sigyn_dunai_hajobaleset_jurij_c_mentesi_gyakorlat","timestamp":"2020. február. 21. 08:09","title":"Napokkal a Hableány tragédiája előtt mentési gyakorlatot vezetett a Viking Sigyn kapitánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek az \"elefántcsonttornyos\" költő remekművei. ","shortLead":"A Babits Mihály: Riportok, interjúk, nyilatkozatok, vallomások című kötetből új megvilágításba kerülnek...","id":"202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33def115-fbef-4296-a320-c55309a5fb46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703d381a-e9bf-4217-8918-5404a135d055","keywords":null,"link":"/360/202008_konyv__tudasosszegzes_babits_mihaly_riportok_interjuk_nyilatkozatok_vallomasok","timestamp":"2020. február. 22. 16:30","title":"Együtt láthatók Babits Mihály „hevenyészett apróságai”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]