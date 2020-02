Rosszkor jött a járvány, de lehet, hogy anélkül is korrekció lett volna.

Korábban ismeretlen koronavírus miatt tört ki járvány Kína hatodik legnépesebb városában, a 10 millió fős Vuhanban. Az azóta a világ mind több országában felbukkanó, tüdőgyulladással járó megbetegedés néhány hét alatt kétezernél is több halálos áldozatot szedett, tízezrek fertőződtek meg. A koronavírus terjedésével és leküzdésével kapcsolatos fejleményeket cikksorozatunkban követheti.

Ötödik napja csökkennek az árfolyamok a világ tőzsdéin, ahol egyetlen hét alatt 3000 milliárd dollár tűnt el. A fő bűnösnek a koronavírust tartják, de élesszemű szakértők rámutatnak: egyáltalán nem csak erről van szó. Addig is megy a biztonsági befektetésnek tartott arany ára felfelé (már 1650 dollár unciánként), és a jegybankoktól kamatcsökkentést várnak mindenütt, hogy megmentsék a konjunktúrát. Globális a gond, de megoldás egyelőre nem látszik.

Kína a világ GDP-jének csaknem az egyötödét adja, ezért a koronavírus-járvány önmagában nagy csapás a világgazdaságra, amely ettől függetlenül is veszélyes vizeken hánykolódik. Pekingben hivatalosan kitartanak amellett, hogy idén is 6% lesz a növekedés, de még a hivatalos Global Times is elismerte: 5% már jó eredménynek számítana. Külföldi szakértők szerint 3,5% a reális növekedési érték a világ második legnagyobb gazdaságában.

Japánnak, a világ harmadik legnagyobb gazdaságának nem kellett a koronavírus ahhoz, hogy recesszióba süllyedjen. Németország, Európa legerősebb állama szintén a recesszió határán. És az Egyesült Államok? Donald Trump mindent megtesz, hogy sikeres mutatókat prezentáljon az elnökválasztás előtt, de sok szakértő már az év elején felhívta a figyelmet: a New York-i részvényárfolyamok annyira túl vannak értékelve, hogy egy nagyobb árcsökkenés elkerülhetetlennek látszik az idén.

Meddig lehet felvásárolni a saját részvényeket?

A menedzsereket általában aszerint fizetik, hogy milyen árfolyamot produkálnak. Az olcsó hitelek időszakában így a saját részvények felvásárlása a legjobb üzlet. Ezért is ostorozza Trump a jegybank szerepét betöltő Fedet, ha az drágítani próbálná a hiteleket. Az elnök adóreformja is elősegítette az árfolyamok felhajtását, de ennek lassan vége. A nagy cégek lassan csökkentik a saját részvények felvásárlását.

A magas részvényárfolyamok arra is jók voltak, hogy elfedték a kínos valót: a jövedelmezőség csökkenését. Előbb vagy utóbb viszont az árfolyamokban is tükröződniük kell a realitásoknak.

Larry Kudlow, Trump elnök gazdasági főtanácsadója azt tanácsolja mindenkinek: most vásároljon részvényeket, mert azok hamarosan többen érnek majd. A kincstári optimizmust egyelőre kevesen osztják.

A jelenlegi eladási hullám tulajdonképp segélykiáltás – nyilatkozzák szakértők a Reutersnek: a központi bankoktól várnak mindenütt kamatcsökkentést. Abban konszenzus van, hogy idén még várható kamatcsökkentés, de kérdés, hogy mikor?

Ez valószínűleg a koronavírus-járványtól függ: ha az Egyesült Államokban olyan helyzet alakulna ki, mint Itáliában, akkor a Fed valószínűleg azonnal lépne, de addig marad az idegtépő várakozás.