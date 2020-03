Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b83e29-d8b0-45db-b9b5-06626415a9dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az univerzum ősrobbanás utáni legnagyobb explózióját észlelték csillagászok, mely egy szupernagy tömegű fekete lyukból származott.","shortLead":"Az univerzum ősrobbanás utáni legnagyobb explózióját észlelték csillagászok, mely egy szupernagy tömegű fekete lyukból...","id":"20200302_ophiuchus_galaxishalmaz_robbanas_fekete_lyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b83e29-d8b0-45db-b9b5-06626415a9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df330f89-825e-4cf9-b9de-9b60431d9f8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_ophiuchus_galaxishalmaz_robbanas_fekete_lyuk","timestamp":"2020. március. 02. 07:33","title":"Az ősrobbanás óta nem volt ilyen: hatalmas robbanás történt egy fekete lyukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan a háziorvosok védőfelszerelést tudnak igényelni. A koronavírus tájékoztató oldal azonban még nem működik.","shortLead":"Eddig még nem volt pozitív minta a koronavírus-vizsgálatok során. A mentőállomásokon depókat hoztak létre, ahonnan...","id":"20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dbcf0e8-cdcd-49d4-9e28-b173d81c4ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Tisztifoorvos_Eddig_137_vizsgalatot_vegeztek_el_koronavirusra","timestamp":"2020. március. 02. 11:14","title":"Tisztifőorvos: Eddig 137 vizsgálatot végeztek el koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is kedvezőbb árú lesz.","shortLead":"A Dacia újdonsága az ígéretek szerint a Volkswagen e-up!-nál, a Smart EQ Fortwo-nál és a Skoda Citigoe iV-nél is...","id":"20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe13d19c-cec6-4205-8cc9-ad722eb83b0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5829f8c-a929-4e5f-a819-080de25e5f71","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_europa_legolcsobb_villanyautojaval_rukkolt_elo_a_dacia","timestamp":"2020. március. 03. 13:21","title":"Európa legolcsóbb villanyautójával rukkolt elő a Dacia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717","c_author":"HVG","category":"360","description":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","shortLead":"Julian Cope Self Civil War című, A mi zavaros időnk alcímű új lemeze vicces, okos, az érdeklődést végig fenntartó album.","id":"202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca03f75f-7dc3-4986-a653-94b3fef2d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f95593-fc8c-49ea-aa64-1d53e08c6338","keywords":null,"link":"/360/202009_lemez__isteni_szinjatekos_julian_cope_self_civil_war","timestamp":"2020. március. 03. 14:00","title":"Mellékállásban pogány isten, most Einsteinről, dízelautókról és a Facebookról énekel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi hadgyakorlatot.\r

","shortLead":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi...","id":"20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa1e9-2516-4bbe-bef4-6949c830e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","timestamp":"2020. március. 02. 06:03","title":"Szöul szerint Észak-Korea újabb lövedéket indított a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer illegális bevándorló jelent meg Görögországban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Horthy miatt vonultak Budapesten, ellentüntetőkkel, egymásra indult egy időközin az MSZP és a Momentum, 10 ezer...","id":"20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cd7f0b-2bab-4a92-be50-162a06a08ae8","keywords":null,"link":"/360/20200302_Radar360_Stadion_nelkul_is_30_milliard_lesz_az_atletikai_vb_lassult_a_koronavirus_terjedese_Kinaban","timestamp":"2020. március. 02. 08:00","title":"Radar360: 30 milliárdba kerülhet az atlétikai vb, lassult a koronavírus terjedése Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","shortLead":"Meghibásodott a kereskedési rendszer, nagyjából egy órára leállították a BÉT kereskedését.","id":"20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636079c1-90ef-4649-83c9-d15fa26b3960","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Rendszerhiba_miatt_leallt_a_magyar_tozsde","timestamp":"2020. március. 02. 10:03","title":"A rendszerhiba miatti leállás után újraindult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]