[{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","shortLead":"Tavaly dupla annyi ügy részesült pozitív elbírálásban, mint 2018-ban.","id":"20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77915dc2-742c-445e-a897-773a4f7ea5b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_ader_janos_koztarsasagi_elnok_kegyelem","timestamp":"2020. március. 04. 10:55","title":"Nyolc elítéltnek adott kegyelmet Áder tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés adóügyeit mutatja be az Adózóna.","shortLead":"A rendezvényszervezés adóügyeit mutatja be az Adózóna.","id":"20200303_adozona_rendezvenyszervezes_afa_ado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f4fa57-0728-446a-b1b6-cea13afb8059","keywords":null,"link":"/kkv/20200303_adozona_rendezvenyszervezes_afa_ado","timestamp":"2020. március. 03. 11:50","title":"Egy jól megírt szerződésen múlhat, 0 vagy 27 százalékos áfát fizet a rendezvényszervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","shortLead":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","id":"20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6b0e0e-3936-40e7-bd63-ab1357deba62","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","timestamp":"2020. március. 03. 11:20","title":"Alkalmatlanságra hivatkozva rúgták ki a Grammy-akadémia első női elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bf70a2-46fe-4e44-9b7a-021ac8b89a11","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dugókat enyhítenék, a kispénzűeket támogatnák, a környezetet pedig óvnák azzal a luxemburgi intézkedéssel, amely ingyenessé tette a tömegközlekedést, még a vasút használatát is. ","shortLead":"A dugókat enyhítenék, a kispénzűeket támogatnák, a környezetet pedig óvnák azzal a luxemburgi intézkedéssel, amely...","id":"20200303_luxemburg_ingyenes_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26bf70a2-46fe-4e44-9b7a-021ac8b89a11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf7651a-6bf9-4342-83cc-f39cf03b8be8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_luxemburg_ingyenes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. március. 03. 08:58","title":"Luxemburg egész területén ingyenes lett a tömegközlekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"441ea100-eb3b-496a-86e7-952524a2e08e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kiszivárgott értesülések szerint Denisz Smihal miniszterelnök-helyettest javasolta Zelenszkij kormányfőnek.","shortLead":"A kiszivárgott értesülések szerint Denisz Smihal miniszterelnök-helyettest javasolta Zelenszkij kormányfőnek.","id":"20200303_Benyujtotta_lemondasat_az_ukran_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=441ea100-eb3b-496a-86e7-952524a2e08e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d67d0f4a-a569-429c-8e0c-490652a2b51b","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Benyujtotta_lemondasat_az_ukran_miniszterelnok","timestamp":"2020. március. 03. 21:14","title":"Benyújtotta lemondását az ukrán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ab5db-272f-4b15-9d9d-6ec3fab7a359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kepler űrteleszkóp adatait elemezve eddig ismeretlen égitestekre bukkant egy Michelle Kunimoto nevű fiatal kutató. Az egyik különösen érdekes.","shortLead":"A Kepler űrteleszkóp adatait elemezve eddig ismeretlen égitestekre bukkant egy Michelle Kunimoto nevű fiatal kutató...","id":"20200302_kepler_urprogram_urtavcso_exobolygo_michelle_kunimoto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b11ab5db-272f-4b15-9d9d-6ec3fab7a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121396d8-abdc-4a0b-b5f7-51ef04f06840","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_kepler_urprogram_urtavcso_exobolygo_michelle_kunimoto","timestamp":"2020. március. 02. 15:03","title":"17, eddig még ismeretlen bolygót fedezett fel egy egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","shortLead":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","id":"20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49b36e-67fc-4775-b4d7-4c8e7262edb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","timestamp":"2020. március. 04. 11:37","title":"Szomália: \"Ha hozzánk is eljut a vírus, akkor mi mindnyájan meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány a koronavírus-járványra hivatkozik, míg a Magyar Helsinki Bizottság szerint ez álságos, mert a szerb oldalon nem találtak még egyetlen egy fertőzöttet sem.","shortLead":"A civil szervezet reagált arra, hogy a déli határon található tranzitzóna nem fogad be új menekülteket. A kormány...","id":"20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e84b65b-2e32-418c-9a82-18efa07e6022","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Helsinki_Bizottsag_latszatintezkedes_a_jarvany_ellen_a_menekultek_teljes_kizarasa","timestamp":"2020. március. 02. 16:50","title":"Helsinki Bizottság: Látszatintézkedés a menekültek teljes kizárása a koronavírusra hivatkozva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]