2019. szeptember. 16. 11:20 Kaufmann Balázs Itthon

"Mi haszna az államnak a hajléktalanokból? Annyian vannak, hogy már mindenhol találkozni velük Budapest szerte, és most mi is közéjük fogunk tartozni. Hol van az állam, hogy megvédjen minket?" – ezzel kezdte a történetét a Hős utca egyik lakója azon az utcafórumon, amelyet a velük foglalkozó civilek szerveztek Kőbányán, mert a hivatalos utakon nem kaptak jogorvoslatot, de még válaszokat is alig.