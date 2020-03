Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump a schengeni övezetből érkezők számára. Két hollywoodi színész is megfertőződött a koronavírussal. Itt minden fontos hírt megtalál a járványról.","shortLead":"Koronavírusos dolgozót találtak a UPC budapesti székházában, beutazási tilalmat rendelt el 30 napra Donald Trump...","id":"20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ca09b0e-ae3c-4e70-9798-9e8add8810f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa082c9-8087-4f3b-9fca-14f4975f01ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_jarvany_marcius_12_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 12. 07:02","title":"16 fertőzött van Magyarországon, kiürítették a UPC székházát is – a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus tömegtermékekkel vagy költséges innovációkkal készül-e tarolni.","shortLead":"Felveszi a kesztyűt az online biztosítások piacán is Mészáros Lőrinc. A kérdés csak az, hogy klasszikus...","id":"202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"103c2e60-4c5c-4b5e-800e-1be12208182b","keywords":null,"link":"/360/202011__meszaros_biztositasai__hungarikum__jutalekharc__tomegvonzas","timestamp":"2020. március. 13. 07:00","title":"A neten kötne biztosítást? Fáradjon Mészárosékhoz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanácsokat adott az egykori főpolgármester a jelenleginek.","shortLead":"Tanácsokat adott az egykori főpolgármester a jelenleginek.","id":"20200312_Demszky_megirta_Karacsonynak_mit_kellene_tenni_koronavirus_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00c605f3-05dc-40c5-a65a-d9b2d1f4f396&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d01976-179a-4b53-b6a0-829e80371cc8","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Demszky_megirta_Karacsonynak_mit_kellene_tenni_koronavirus_idejen","timestamp":"2020. március. 12. 11:59","title":"Demszky megírta Karácsonynak, mit kellene tenni koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","shortLead":"Egy 50 kilós szerkezetet fognak hatástalanítani reggel 8-tól.","id":"20200313_vilaghaborus_bomba_taban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921caeb-7a45-4db7-a49d-8fb215004130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c84a4a-f214-4e6e-8ba8-3fe592da8d5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_vilaghaborus_bomba_taban","timestamp":"2020. március. 13. 06:55","title":"Világháborús bomba miatt lezárják a Tabán környékét péntek reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee","c_author":"T. R.","category":"kkv","description":"A vírus miatt gazdasági visszaesés jöhet, ami pedig a nyugdíjprémiumra lehet hatással.","shortLead":"A vírus miatt gazdasági visszaesés jöhet, ami pedig a nyugdíjprémiumra lehet hatással.","id":"20200312_A_koronavirus_miatt_elmaradhat_az_idei_nyugdijpremium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=812b420b-38e2-4a2f-975f-25c200df4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe06c76-9584-43b4-abc6-de193b7443d4","keywords":null,"link":"/kkv/20200312_A_koronavirus_miatt_elmaradhat_az_idei_nyugdijpremium","timestamp":"2020. március. 12. 13:14","title":"A koronavírus miatt elmaradhat az idei nyugdíjprémium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056c06ad-5fd3-48a3-ad5a-50e78409bf83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő nem engedi iskolába gyermekeit, és ugyanerre buzdítja a többi szülőt is.","shortLead":"A független képviselő nem engedi iskolába gyermekeit, és ugyanerre buzdítja a többi szülőt is.","id":"20200313_hadhazy_akos_koronavirus_iskola_bojkott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=056c06ad-5fd3-48a3-ad5a-50e78409bf83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abacbea-6601-4feb-8786-5ae6660133e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_hadhazy_akos_koronavirus_iskola_bojkott","timestamp":"2020. március. 13. 10:25","title":"Hadházy iskolabojkottra buzdít a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93","c_author":"L. Ritók Nóra","category":"itthon","description":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","shortLead":"Erőszak az iskolában. Egy kezeletlenül hagyott problémahalmaz okai és következményei. Vélemény.","id":"20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c80629b8-3dd1-4213-b1d7-265f7e9acf93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e7839a-58c9-4f96-9d72-6731ffb80341","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_L_Ritok_Nora_Mig_mindannyian_belezuhanunk","timestamp":"2020. március. 12. 12:13","title":"L. Ritók Nóra: Míg mindannyian belezuhanunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","shortLead":"A koronavírus elől nem lehet elfutni.","id":"20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd703e2-4feb-4749-a6b0-dd54bca2d464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c42f2-63b7-4a3f-bbb5-9d78ef3365ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Elhalasztjak_a_Vivicitta_futast_is","timestamp":"2020. március. 13. 14:15","title":"A koronavírus miatt elhalasztják a Vivicittá futást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]