[{"available":true,"c_guid":"245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","shortLead":"Minden sokkal egyszerűbb volt, amíg a távoli migránsok ellen kellett csatát nyerni, és nem a közeli vírust legyőzni.","id":"20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=245dd277-719e-4e6b-9b78-64af31999821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8189545a-42b9-4d8a-b6bf-4690de09afd6","keywords":null,"link":"/itthon/20200314_Gomperz_Kormanyzas_megkoronazva","timestamp":"2020. március. 14. 09:10","title":"Gomperz: Kormányzás megkoronázva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","shortLead":"Szombat délben 84 lengyel fertőzöttről tudnak, eddig ketten haltak meg. ","id":"20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a92ccaa9-f5b2-4841-ac56-e439e788f05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a201ee4-da19-4c9c-b005-ba9bef01986c","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Mar_politikai_hatasa_is_van_a_jarvanynak_Lengyelorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 13:10","title":"Már politikai hatása is van a járványnak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem derült ki, hogy koronavírusosak, pedig elkapták a betegséget.","shortLead":"Mind jobban félnek az orvosok attól, hogy megfelelő védőfelszerelés nélkül ápolhatnak olyan betegeket, akikről nem...","id":"20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1526002f-584b-4467-8f61-6eb8b193cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c19b70-84a3-4ba7-85c7-3e24ff64c994","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Tudogyulladasban_halt_meg_a_Szent_Imre_korhazban_egy_koronavirusos_beteg_anyja","timestamp":"2020. március. 15. 09:37","title":"Tüdőgyulladásban halt meg a Szent Imre kórházban egy koronavírusos beteg anyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája. Közben muszlimok milliói veszíthetik el állampolgárságukat.","shortLead":"Az évtizedek óta legsúlyosabb hindu–muszlim összecsapások jelzik, hogy veszélybe került India világi demokráciája...","id":"202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd4b395-b8a4-41e5-90fc-dde0d72e4d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa6ec80-9270-4940-975b-feb3a6bbf34e","keywords":null,"link":"/360/202011__indiai_zavargasok__hindu_sovinizmus__muszlim_balsors__felreneznek","timestamp":"2020. március. 14. 14:00","title":"Büntetlenül üldözik a muszlimokat a világ legnagyobb demokráciájában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","shortLead":"Nehezen tartják elképzelhetőnek, hogy az egyik településen egy bolttípus nyitva lehessen, a másikon pedig nem.\r

","id":"20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08197888-96cb-4241-8084-bae48de36a66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31fa734-c0bf-482c-b3e3-85982df0405d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200315_boltbezarasi_javaslatat_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2020. március. 15. 20:10","title":"Nem támogatja a főpolgármester boltbezárási javaslatát a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","shortLead":"El fog jönni nemsoká az idő, amikor arra kérik az idős briteket, hogy maradjanak házi karanténban.","id":"20200315_koronavirus_brit_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2d937d-5c9a-4a59-8114-2298ab514ab6","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_brit_karanten","timestamp":"2020. március. 15. 14:18","title":"Arra fogja a brit kormány kérni a 70 évnél idősebbeket, hogy ne menjenek el otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell tartani, már szombat reggel sem nyithatnak ki. Ez alól csak a szupermarketek, a benzinkutak, a gyógyszertárak, az elektronikai cikkeket, valamint az állateledelt árusító boltok és az újságárusok a kivételek.","shortLead":"Újabb szigorú intézkedést vezetett be Csehország: minden kiskereskedelmi egységet és vendéglátóhelyet zárva kell...","id":"20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408d025e-7ce5-49b5-b260-b29db8da5eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3911a8-216a-47a3-86b2-f84d4fa852fc","keywords":null,"link":"/vilag/20200314_Alig_marad_barmi_nyitva_Csehorszagban","timestamp":"2020. március. 14. 07:40","title":"Alig marad bármi nyitva Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült tehermentesíteni az egészségügyet. A The Washington Post négy szimulációt is készített, melyeket látva jól látszik, mivel is lehetne a legtöbbet tenni a terjedés lassítása érdekében.","shortLead":"A koronavírus-járványhoz hasonló pandémia idején különösen fontos kulcsintézkedés lehet minden, mellyel sikerült...","id":"20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb2c7559-dff5-4cc3-a52e-4439a8cf5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb9796d-082e-40b2-a6c7-6042b8eabb2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200315_koronavirus_jarvany_virus_terjedese_szimulacio_simulitis_washington_post","timestamp":"2020. március. 15. 20:03","title":"Hogyan terjed a koronavírus? Mivel lehetne megállítani egy járványt? Négy szimuláció ad választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]