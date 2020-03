Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c","c_author":"Kabai Fanni - Szikszai Anna","category":"kkv","description":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","shortLead":"Mindenki máshogy reagál a vírus jelenlétére: van, aki már bezárt, más a biztonságot próbálja növelni.","id":"20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e4d2ea0-4442-401f-8776-44d5623ca98c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0106ea-8017-40ed-b695-432cd9dfd026","keywords":null,"link":"/kkv/20200314_Koronavirus_mi_a_helyzet_a_fittneskozpontokan_es_az_uszodakban","timestamp":"2020. március. 14. 22:42","title":"Koronavírus: mi a helyzet a fitnessközpontokan és az uszodákban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a87934f-e163-47ca-8fd1-4271aab02b94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt üzeni, mindenki vegye komolyan a járványt.","shortLead":"Azt üzeni, mindenki vegye komolyan a járványt.","id":"20200316_Olga_Kurylenkot_is_megfertozte_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a87934f-e163-47ca-8fd1-4271aab02b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b805cd6-6781-4f29-87cb-60d9a9fe724e","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_Olga_Kurylenkot_is_megfertozte_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 11:30","title":"Olga Kurylenkót is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","shortLead":"Ismét itt a Dumaszínház-tömörítvény. Benne: lakáshíradó!","id":"20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c198e23a-9f22-4ab0-9d49-3b98945abe0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e19a9ac-8e43-4d73-bfb4-8d57e700d55d","keywords":null,"link":"/itthon/20200315_Duma_Aktual_Karantenyek","timestamp":"2020. március. 15. 21:57","title":"Duma Aktuál: Karantények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két hónapra le kell zárni a világot - állítja a bostoni Network Science fizikusa.","shortLead":"Két hónapra le kell zárni a világot - állítja a bostoni Network Science fizikusa.","id":"20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33122a6-aa0c-4b72-90f4-b6955a8c47be","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_Barabasi_AlbertLaszlo_koronavirus","timestamp":"2020. március. 15. 15:21","title":"Barabási Albert-László: A lakosság fele egy éven belül fertőzötté válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint a kontinensen elsőként fog magas minőségű és megfizethető okostelefonokat gyártani. ","shortLead":"„Made in Africa” – hirdeti termékeit büszkén a Mara mobilok gyártója. A ruandai vállalkozás honlapja szerint...","id":"202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52192756-8189-4b98-8a8c-ba1e68bae7b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe2c41c-7201-4ac9-b787-ddd36d349552","keywords":null,"link":"/360/202011_afrikai_mobiltelefon_oroszlanos_marka","timestamp":"2020. március. 16. 14:00","title":"Oroszlános márka: egy afrikai mobilgyártó letarolná az olcsó telefonok piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","shortLead":"Az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében lépnek.","id":"20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40675825-d9d0-4737-acd8-499c457ec058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136f4c6-2dcf-42c6-91e2-cca4134549cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200316_koronavirus_jegybank_osszehangolt_akcio","timestamp":"2020. március. 16. 11:04","title":"Így harcolnak a járvány ellen a világ vezető jegybankjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","shortLead":"Az egész világon már 154 ezer ember kapta el a koronavírust.","id":"20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=108e0853-d50a-4477-b4da-1818d0f96ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bed35fb-8062-4684-b02c-7f58aa45adac","keywords":null,"link":"/vilag/20200315_koronavirus_jarvany_fertozes_afp","timestamp":"2020. március. 15. 11:45","title":"Közel háromezerrel nőtt a koronavírusos betegek száma a világon szombat este óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","shortLead":"Több mint 20 év után vezetik ki az Elmű és az Émász részvényeit a tőzsdéről.","id":"20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f318a1-1fca-4730-ab89-2d368ccca550","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Tavozik_a_tozsderol_az_ElmuEmasz","timestamp":"2020. március. 16. 13:20","title":"Távozik a tőzsdéről az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]