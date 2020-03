Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem árulták el, hogy pontosan mi fog történni.","shortLead":"Eddig arról volt szó, hogy napokon belül jöhet a védekezés új fázisa, de már ez el is kezdődött. Épp csak azt nem...","id":"20200317_koronavirus_vedekezes_kovacs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3502522-aad3-4f9d-9b41-c6ff12d357cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2191cdf6-461a-4e68-a747-eeb04db59004","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_vedekezes_kovacs","timestamp":"2020. március. 17. 13:50","title":"Már most új fázisába lépett a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","shortLead":"A Daimler-konszern is bejelentette, hogy leállítja a gyárait Európában.","id":"20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef10c351-ab63-45f5-a62c-c96a34e29b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7193e638-5af2-468a-b87f-4466fced43e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_kecskemet_mercedes_gyar_bezaras_daimler_konszern_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 18:12","title":"Bezár a kecskeméti Mercedes-gyár is két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok a koronavírus miatt. Magyarország határait éjfélkor lezárták a külföldiek elől. A további fejleményekről tájékoztat az operatív törzs. ","shortLead":"Ma délután 3 órától néhány kivétellel (élelmiszerüzletek, gyógyszertárak, dohányboltok) nem lehetnek nyitva a boltok...","id":"20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413b627f-6429-4f2a-a46d-aa48fb9c5c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7345948e-a952-4cb9-a9fc-0745857db77a","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 17. 15:03","title":"Müller Cecília: Megtöbbszöröződhet a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46","c_author":"hvg.hu","category":"velemeny","description":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének alkalmazását függeszti fel, azaz legalapvetőbb szabadságaink kerülnek zárójelbe. Ez az írás arról szól, hogy ilyen helyzetben mi lenne a teendő. Majtényi László alkotmányjogász, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökének véleménye.","shortLead":"A különleges jogrend kifejezés jogi eufemizmus, mert valójában azt jelenti, hogy a jog legfontosabb, morális rétegének...","id":"20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9f80b98-86e5-46ac-b4e7-4d4591f37e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f69912-946e-4662-b2ee-f5582a9b7e42","keywords":null,"link":"/velemeny/20200318_Majtenyi_Laszlo_A_kulonleges_jogrend_hosszu_arnyeka","timestamp":"2020. március. 18. 17:15","title":"Majtényi László: A különleges jogrend hosszú árnyéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","shortLead":"A sajtómunkásoknak az igazolványukat is le kell adniuk. Kína ezzel vág vissza Donald Trump amerikai elnök szigorítására.","id":"20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f8e6adf-07ad-4a48-b1b1-a5bff8662655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"078a2b23-7331-4a1d-841d-e931cc1380a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_kina_amerika_ujsagiro_donald_trump","timestamp":"2020. március. 17. 20:10","title":"Visszavágott Kína, kiutasítottak egy halom amerikai újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","shortLead":"Kiosztották a citromdíjakat Hollywoodban. ","id":"20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f54edba-a837-4c46-9429-c03f824d5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c598101e-ce00-4152-adca-714390706087","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Ez_mar_hivatalos_a_Macskak_lett_az_ev_legrosszabb_filmje","timestamp":"2020. március. 17. 14:57","title":"Ez már hivatalos: a Macskák lett az év legrosszabb filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is regisztráltak.","shortLead":"Az önkéntesek többsége orvostan-, gyógyszerész- és fogorvoshallgató, de végzett orvosok és egészségügyi szakdolgozók is...","id":"20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ba74bd-1b72-4c76-9b2e-f30ab74cdc76","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Majd_kilencszaz_egeszsegugyi_onkentes_jelentkezett_az_Emmi_felhivasara","timestamp":"2020. március. 18. 18:20","title":"Majd kilencszáz egészségügyi önkéntes jelentkezett az Emmi felhívására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5969420d-9b9a-4e4d-9fb0-54c67398cdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa80737-b079-467d-bc6b-af4bca627f30","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Marabu_Feknyuz_Ne_becsuld_ala_a_veszelyt","timestamp":"2020. március. 19. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: Ne becsüld alá a veszélyt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]