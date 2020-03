Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","shortLead":"Nyugat-Virginiában is regisztráltak egy megbetegedést.","id":"20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f65294b-60d6-45f3-b836-d2a0c1b60acf","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Az_USA_osszes_allamaban_megjelent_mar_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:02","title":"Az USA összes államában megjelent már a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Cégenként változó, hogy meddig tolják ki a határidőt.","shortLead":"Cégenként változó, hogy meddig tolják ki a határidőt.","id":"20200317_Hosszabb_idot_hagynak_az_adategyeztetesre_a_mobilszolgaltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ad35ad3-bc61-40b6-ad51-e792dee26fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f67813f9-53cc-42c7-92ab-ced899f413c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_Hosszabb_idot_hagynak_az_adategyeztetesre_a_mobilszolgaltatok","timestamp":"2020. március. 17. 20:18","title":"Hosszabb időt hagynak az adategyeztetésre a mobilszolgáltatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d36f96-362c-4494-96ab-cbf81cf6506c","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Hónapokig izgalom uralta a fővároshoz közeli Szada közéletét, mert egy vállalkozó gokartpályát álmodott nem messze a falutól. Ráadásul tervéről nem sokan tudtak. Aztán megindult az adok-kapok, a dolog pedig ott tart, hogy az önkormányzat elutasította Körmöczi Csaba elképzelését. Hát, egyelőre nem fogja motorzúgás zavarni a helyieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","shortLead":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","id":"20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18502ffb-d37d-4d7e-9c52-659ecbbef7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","timestamp":"2020. március. 17. 11:21","title":"A jó öreg szappan a legjobb fegyver az autók fertőtlenítésében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leáll a Jóban Rosszban forgatása.  ","id":"20200317_TV2_musor_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ec672a-66ae-49d0-8a6e-e2b3ebd4fe11","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_TV2_musor_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 17:15","title":"A TV2 műsorait is érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","shortLead":"A ferihegyi gyorsforgalmin már ott virít, hol kell tájékozódni a vírushelyzetről.","id":"20200318_koronavirus_plakat_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22f91a07-abb0-418f-8cdb-2af925d03862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97302763-8003-45a6-822b-4cb011b42c00","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_plakat_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 10:37","title":"Elindult az új kormányzati plakátkampány – most a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","shortLead":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","id":"20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92954f20-3bf8-44d8-b867-7781b2dd9843","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:47","title":"Karanténba került a lengyel kormány egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]