[{"available":true,"c_guid":"efb2699a-5874-4ff4-b23d-5ab6c0af14b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szűrőbusz is érkezik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe.\r

","shortLead":"Egy szűrőbusz is érkezik a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetbe.\r

","id":"20200318_Atszervezi_mukodeset_a_kardiologiai_intezet_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efb2699a-5874-4ff4-b23d-5ab6c0af14b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8583a-67f7-4961-a23c-fdd4b93bbd98","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Atszervezi_mukodeset_a_kardiologiai_intezet_is","timestamp":"2020. március. 18. 11:28","title":"Átszervezi működését a kardiológiai intézet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rövid idő alatt újabb rendeleteket hozott a kormány a vírus okozta veszélyhelyzetben.","shortLead":"Rövid idő alatt újabb rendeleteket hozott a kormány a vírus okozta veszélyhelyzetben.","id":"20200319_jarvany_koronavirus_hitel_torlesztes_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7334b748-fe89-4b7e-b330-162ff286294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda13596-3b19-485a-90ca-07ccc1810901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200319_jarvany_koronavirus_hitel_torlesztes_orban_viktor","timestamp":"2020. március. 19. 06:38","title":"Vírushelyzet: megjelentek a részletek a kormány gazdasági mentőcsomagjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","shortLead":"A fertőzés ugyanis vérátömlesztéssel nem adható tovább.","id":"20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e3682c-d977-48ec-b4d7-4680775d4a68","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Ujabb_alhir_hiaba_terjesztik_veradasnal_nincs_koronavirusszures","timestamp":"2020. március. 18. 10:11","title":"Újabb álhír: hiába terjesztik, véradásnál nincs koronavírus-szűrés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente a cégvezetés.","shortLead":"Legalább két hétig leáll a munka a kecskeméti gyárban, de a fizetések miatt nem kell aggódniuk a dolgozóknak – üzente...","id":"20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc89e61c-17da-43b7-b043-77bcdc988b29","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_Munkaidokerettel_szabadsag_kecskemet_mercedes_leallas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:36","title":"Munkaidőkerettel és kollektív szabadsággal oldják meg, hogy a kecskeméti Mercedes-gyárban mindenki kapjon fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett fújnia, de most megint működik.","shortLead":"Ismét elérhető a hollywoodi filmgyártók rémálma, a Popcorn Time. Az oldalnak több alkalommal is visszavonulót kellett...","id":"20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3a549-9271-4a6d-a848-5560e3d94567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97447252-e45c-4444-af88-564cf916fdce","keywords":null,"link":"/tudomany/20200318_popcorn_time_filmnezes_a_neten_ingyen","timestamp":"2020. március. 18. 11:03","title":"Visszatért a híres oldal, ahol ingyen és letöltés nélkül lehet filmeket nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte, hogy a sportolóknak egészségügyi problémája lenne. A magyar csapat otthoni karanténba vonult, egyelőre mindenki panasz- és tünetmentes.","shortLead":"Megszólalt a Magyar Vívó Szövetség a koronavírusos dél-koreai vívók ügyében: nekik senki sem jelezte...","id":"20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b312ebb4-f408-42e2-918d-d91a5a15ce3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6f9603-e7d1-42ce-9fa4-f717b4bad9d0","keywords":null,"link":"/sport/20200319_Karanten_magyar_vivocsapat_delkoreai_fertozottek","timestamp":"2020. március. 19. 15:33","title":"Karanténban van a magyar vívócsapat a dél-koreai fertőzöttek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]