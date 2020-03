Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók az olimpiára. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az olaszok nem hagyhatják el a települést, ahol vannak, a németek is tovább szigorítanak, nem mennek kanadai sportolók...","id":"20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f969e7-7188-4e07-9462-79957a43ae7c","keywords":null,"link":"/360/20200323_Radar360_Ellenzeki_nem_a_felhatalmazasi_torvenyre_Merkel_karanteban","timestamp":"2020. március. 23. 08:00","title":"Radar360: Ellenzéki nem a felhatalmazási törvényre, Merkel karantéban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szinte teljesen leállítja kereskedelmi járatait a Ryanair: Európa legnagyobb légitársasága felajánlotta flottáját a kormányoknak.","shortLead":"Szinte teljesen leállítja kereskedelmi járatait a Ryanair: Európa legnagyobb légitársasága felajánlotta flottáját...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_ryanair_legitarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df51e296-7779-492a-b34e-ded53426906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a992f9-d3da-4a73-a053-abcf45020f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_koronavirus_jarvany_ryanair_legitarsasag","timestamp":"2020. március. 24. 16:30","title":"Leáll a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik, hogy a koronavírus-járvány okozta folyamatos együttlét a felszínre hozza a konfliktusokat.","shortLead":"Rekordszámú válópert kezdeményeznek március eleje óta Senszhi tartomány fővárosában, a 12 milliós Hszianban. Úgy tűnik...","id":"20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38dd0f69-ea4b-41e3-9347-fa9e2152bd19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d448-d0bb-4e4d-a33e-9265fae9cd63","keywords":null,"link":"/elet/20200323_A_hazastarsak_rauntak_egymasra_a_kinai_karanten_idejen","timestamp":"2020. március. 23. 10:10","title":"A házastársak ráuntak egymásra a kínai karantén idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb értesülhetett volna a koronavírus okozta veszélyekről. Ezzel több ezer életet lehetett volna megmenteni és talán el lehetett volna kerülni a világjárványt is – állítja az Újságírók Határok Nélkül nevű nemzetközi szervezet, amely számokkal és tényekkel is alátámasztja érveit.","shortLead":"Ha a pekingi kormányzat nem ellenőrzi és cenzúrázza a kínai médiumokat, az ország lakossága sokkal hamarabb...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3b3e69-20b2-4bc5-ab9c-2473b4bfb7eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_kina_riporterek_hatarok_nelkul_sajtoszabadsag","timestamp":"2020. március. 24. 18:50","title":"Ha Kínában szabad lenne a sajtó, talán nem alakult volna ki a világjárvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","shortLead":"A fiú az édesapjától kaphatta el a betegséget.","id":"20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52cf50d-64eb-4194-883f-c82209e3e909","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_fertozes_magyar_fiu_malta","timestamp":"2020. március. 23. 12:23","title":"Koronavírus-fertőzött magyar fiút regisztráltak Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben új eszközökre kell támaszkodnunk. Az új globális valóságunkat Nagyítás-fotógalériánkban mutatjuk be.","shortLead":"Lázmérők, maszkok, fertőtlenítők, üres áruházi polcok – a koronavírus átrajzolta a mindennapjainkat, az új helyzetben...","id":"20200324_Koronavirus_nagyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=631bf139-47dd-4948-82b7-bc6f9c6a4609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a672c44e-b040-4581-910b-9ae6e625804a","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200324_Koronavirus_nagyitas","timestamp":"2020. március. 24. 10:55","title":"Kifordult a világ a sarkaiból a koronavírus miatt – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. ","shortLead":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok...","id":"20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d84871-a9e8-4dd1-b864-660cd0fccde8","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 23. 20:00","title":"Ezeket a mítoszokat ne higgye el a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]