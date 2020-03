Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja a koronavírussal kapcsolatos álhírek felismeréséhez szükséges készségek fejlesztése.","shortLead":"Az Idea Alapítvány 13-15 éveseket tanító tanárok számára készített egy online tanfolyamot, amelynek célja...","id":"20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea0c227-eebc-419e-bf83-7e498e393e2d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200324_On_nem_dol_be_a_koronavirusos_alhireknek_Es_a_gyereke","timestamp":"2020. március. 24. 10:44","title":"Ön nem dől be a koronavírusos álhíreknek? És a gyereke?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít a koronavírus elleni küzdelemre.","shortLead":"Megkétszereződtek az Egészségügyi Világszervezet ellen irányuló hackertámadások, mióta a WHO nagyobb figyelmet fordít...","id":"20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a850bfb-9be4-45a8-b861-77107ee391de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_hackerek_hackertamadas_who_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 14:03","title":"Profi hackercsapat támadja a WHO szervereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306d1e9f-9c9f-4696-bf4f-da7f3a1829fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgár után újabb településen rendeltek el korlátozásokat.","shortLead":"Polgár után újabb településen rendeltek el korlátozásokat.","id":"20200324_koronavirus_reszleges_kijarasi_tilalom_szodliget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306d1e9f-9c9f-4696-bf4f-da7f3a1829fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"823e1325-84d2-47c6-8973-4ed386993d33","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_koronavirus_reszleges_kijarasi_tilalom_szodliget","timestamp":"2020. március. 24. 16:06","title":"Sződligeten is részleges kijárási tilalmat vezetnek be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3199b6bc-b015-45c7-8567-dd4d4cbb3c73","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár Indiában eddig csak alig több mint ötszáz koronavírus-fertőzést regisztráltak és tízen haltak meg a kór következtében, a kormány közel teljes, három hétig tartó kijárási tilalmat rendelt el. Az intézkedés előrelátásról és félelemről tanúskodik, s mindkettőnek van alapja: az 1,3 milliárd lakosú ország egyáltalán nincs felkészülve a járvány kezelésére.","shortLead":"Bár Indiában eddig csak alig több mint ötszáz koronavírus-fertőzést regisztráltak és tízen haltak meg a kór...","id":"20200325_Ezert_retteg_India_a_koronavirusjarvanytol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3199b6bc-b015-45c7-8567-dd4d4cbb3c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f812cb0-943c-4b3a-9333-47365dcc34db","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Ezert_retteg_India_a_koronavirusjarvanytol","timestamp":"2020. március. 25. 16:00","title":"Hiába a kijárási tilalom, India retteghet a koronavírus-járványtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság gépeivel már csak néhány városba lehet eljutni.","shortLead":"A légitársaság gépeivel már csak néhány városba lehet eljutni.","id":"20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3f2ebd-247c-4259-96ca-51efc13b94c3","keywords":null,"link":"/kkv/20200324_Majdnem_az_osszes_magyar_jaratat_torli_a_Wizz_Air_majusig","timestamp":"2020. március. 24. 19:17","title":"Majdnem az összes magyar járatát törli a Wizz Air májusig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","shortLead":"A királyi család megerősítette, hogy a 71 éves Károly herceg tesztje pozitív lett.","id":"20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5c72563-d05b-467f-975d-f4158a561c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ea1132-1d35-4655-9ac4-95669a8eee79","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_fertozes_karoly_herceg","timestamp":"2020. március. 25. 11:52","title":"Koronavírusos lett a brit trónörökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben és területen csakis a kormány vezethet be rendkívüli intézkedéseket.\r

","shortLead":"A katasztrófavédelmi törvény rendelkezései szerint veszélyhelyzetben, a katasztrófa elhárításához szükséges mértékben...","id":"20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b455df1-baaf-442d-8b54-a5643b77ee68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bec50fa-1bd2-4180-981c-f24a9a4a89b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_kijarasi_korlatozas_kormany_onkormanyzatok","timestamp":"2020. március. 25. 15:19","title":"Miniszterelnökség: Kijárási korlátozást csak a kormány rendelhet el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]