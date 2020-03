Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"A kínai protokollal pedig elégedett a sanghaji orvos.","shortLead":"A kínai protokollal pedig elégedett a sanghaji orvos.","id":"20200323_Egy_kinai_szakerto_szerint_jovo_tavasszal_ujra_kezdodhet_a_koronavirusjarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47a62afd-812d-4c42-95ee-f2f9a3fb78ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Egy_kinai_szakerto_szerint_jovo_tavasszal_ujra_kezdodhet_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. március. 23. 17:45","title":"Egy kínai szakértő szerint jövő tavasszal újra kezdődhet a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd képviselője.","shortLead":"Százak fertőződhetnek meg, ha egyetlen képviselő is elhagyja a karantént, hogy a Parlamentbe menjen – írta a Párbeszéd...","id":"20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fdbd56-757e-408f-8dbd-1c89a08ea374","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szabo_timea_bnagy_laszlo_koronavirus_karanten_parlament","timestamp":"2020. március. 24. 11:37","title":"Szabó Tímea feljelenti a fideszes képviselőt, aki karanténból ment be a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","shortLead":"Nem lett meg a négyötödös többség, marad a sürgős tárgyalás.","id":"20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=660f4b21-1a2e-44d6-9e48-2a2ba22e3cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c13907c-4ed3-4b51-92ae-49a3d584f613","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Nemmel_szavazott_az_ellenzek_hetfon_nem_ment_at_a_felhatalmazasi_torveny","timestamp":"2020. március. 23. 16:35","title":"Nemmel szavazott az ellenzék, hétfőn nem ment át a felhatalmazási törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ed3f8f-4066-4885-ae8f-cdc6f43bb0d3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista most a kicsiknek üzeni: úgy lehet legyőzni a koronavírust, ha nem tesszük ki a lábunkat.","shortLead":"A humorista most a kicsiknek üzeni: úgy lehet legyőzni a koronavírust, ha nem tesszük ki a lábunkat.","id":"20200325_koronavirus_jarvany_maradj_otthon_kovacs_andras_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08ed3f8f-4066-4885-ae8f-cdc6f43bb0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559433f2-f054-4587-9836-e6413a1503dc","keywords":null,"link":"/elet/20200325_koronavirus_jarvany_maradj_otthon_kovacs_andras_peter","timestamp":"2020. március. 25. 13:58","title":"Nem tudja megértetni a gyerekével, hogy otthon kell maradni? KAP segít!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba a társadalomnak, hogy tudja-e tisztelni az időseket.\r

\r

","shortLead":"Az olasz származású műsorvezető, étteremtulajdonos szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem egy próba...","id":"20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c5b1a5-7749-41bc-a635-df812bc22f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a51bc8f-59e2-4b98-acc3-a32a50317baa","keywords":null,"link":"/elet/20200324_Gianni_Ujra_meg_kell_most_ismerkedni_a_felesegeinkkel_gyermekeinkkel","timestamp":"2020. március. 24. 10:11","title":"Gianni Annoni: \"Újra meg kell most ismerkedni a feleségeinkkel, gyermekeinkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében, de ehhez a munkavállalók beleegyezésére is szükségük van. Néhány jellemző példán keresztül megpróbáljuk bemutatni, hogy egyes helyzetekben milyen jogok illetik meg a dolgozókat. Az biztos, hogy a rendkívüli helyzet miatt mindkét fél részéről óriási kompromisszumkészségre lesz szükség, és azzal is számolni kell, hogy bonyolult munkaügyi perek jöhetnek, annyira szokatlan a helyzet - figyelmeztetnek a munkajogászok.","shortLead":"A kormány ugyan lehetővé tette, hogy a munkáltatók megnyirbálják a dolgozók jogait a munkahelyek megőrzése érdekében...","id":"20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aaf214e-8330-4f4c-88f5-8e3578dd9e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a020b1a0-ae90-4856-a1b3-95793e56a88d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Szabadsagolas_felmondas_karanten_koronavirus_munkavallalo_munkaltato_jogok","timestamp":"2020. március. 23. 17:30","title":"Szabadságolás, felmondás, karantén: mit tehet egy dolgozó koronavírus idején?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","shortLead":"A válságkezeléskor felülírják a máskor szigorú költségvetési szabályokat.","id":"20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19e0a918-603d-4957-9208-690e7c152fd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_eu_koltsegvetesi_hiany_allamadossag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 09:06","title":"Engedi az EU, hogy elszálljon a tagállamok költségvetési hiánya és államadóssága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]