[{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","shortLead":"A kupleráj vezetői nagyon nem akarják elhagyni az épületet, szerződésük viszont nincs.","id":"20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6775c704-ade8-435e-8050-d5011652b362","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Bordelyhazba_telepitenek_a_pragai_hajlektalanokat","timestamp":"2020. március. 27. 12:36","title":"Bordélyházba telepítenék a prágai hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De a gyógyultak száma is növekedett.","shortLead":"De a gyógyultak száma is növekedett.","id":"20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7460d53-ce40-40f9-8c3a-97373dcc1437","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozott_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 27. 06:51","title":"Már 300 beazonosított koronavírus-fertőzött van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","shortLead":"A Fővárosi Állat- és Növénykertben videóra vették a kicsi vidrák érkezését. ","id":"20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e244f64-3ec1-4747-a17c-92eb04d05bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2201a6f6-f23f-4c41-88ca-01f7b7d6cc1c","keywords":null,"link":"/elet/20200327_Ilyen_meg_nem_volt_oriasvidra_kolykok_szulettek_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 27. 12:11","title":"Megszülettek az első hazai óriásvidra-kölykök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen az orvosi egyetemen, s miként is néz ki a begyűrűző krízis a tengerentúlon. Ami most van, az szükséges rossz, lassítanunk kell, ha az emberiség fel akar gyógyulni – véli a színésznő.","shortLead":"Az Egyesült Államokban, Philadelphiában él és dolgozik Oroszlán Szonja, aki elmeséli, hogy mit csinál tulajdonképpen...","id":"20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f19be892-4a68-43c7-9b2c-98720f9f380c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02648947-d331-47ee-8fa4-072327b95cae","keywords":null,"link":"/360/20200326_Oroszlan_Szonja_a_Home_Officeban","timestamp":"2020. március. 26. 18:35","title":"Oroszlán Szonja a Home Office-ban: \"Ez a csúcspontja annak, ami felé egyenesen haladt az emberiség\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szűk körben végzett kísérlet eredménye szerint a hidroxiklorokvin néven ismert hatóanyag – egy nemrég elvégzett francia kutatás eredményével ellentétben mégsem jó a koronavírus ellen.","shortLead":"Egy szűk körben végzett kísérlet eredménye szerint a hidroxiklorokvin néven ismert hatóanyag – egy nemrég elvégzett...","id":"20200326_koronavirus_jarvany_gyogyszer_hatoanyag_hidroxiklorokin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b710da3-32f6-41ba-8078-d7523784369b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aca262-3205-4337-bbb0-6b3c9840fc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_koronavirus_jarvany_gyogyszer_hatoanyag_hidroxiklorokin","timestamp":"2020. március. 26. 18:33","title":"Lehet, hogy mégsem jó a Magyarországon is előállítható ígéretes gyógyszer a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben az iskolába sem vihetik el őket.","shortLead":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bc74fb-9700-4600-bee9-8456da3d4da2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 27. 14:21","title":"Az ITM-nél csak az idősek és a várandósok dolgozhatnak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s változat is. Azután jött a koronavírus, és borulhat minden.","shortLead":"Pár hónappal ezelőtt (egy egészen más világban) még biztosra vettük, hogy az idei iPhone-ok között ott lesz az 5G-s...","id":"20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69cdbab-e100-40bf-a8fb-6bb2550130f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"822dbfbe-8bb1-4068-81e5-804d970c7a59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_apple_5g_iphone_csuszas_megjelenes_piacra_kuldes","timestamp":"2020. március. 26. 19:03","title":"Lehet, hogy nem lesz idén 5G-s iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","shortLead":"Előzetes becslést készített az OTP a hitelmoratórium hatásairól.","id":"20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2c0eb8-b894-4479-b6f1-7703a8fe4d13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_OTP_torlesztesi_moratorium_koronavirus","timestamp":"2020. március. 26. 22:02","title":"OTP: 26 milliárd forint egyszeri veszteséget okozhat a törlesztési moratórium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]