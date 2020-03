Cikkünk frissül.

Ezek a legfontosabb hírek szombaton délelőtt a koronavírusról, ilyen előzmények után fordulunk rá az Operatív Törzs napi tájékoztatójára.

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt, hogy a közösségi közlekedésben is csökken a tömeg, ami azt jelenti, az emberek komolyan vették és betartják azokat, amiket a kormány kért.

A törzs ezért döntött a közösségi közlekedés járatritkításáról is. Valamennyi helyi szolgáltató tanszüneti, iskolaszüneti menetrendre áll át, hétvégén pedig még ritkább lesz a közlekedés. A BKK is szombati rendre áll át a hétköznapokon is. A MÁV és a Volán járatait pedig összehangolják, a buszközlekedés leáll ott, ahol azt vonattal ki lehet váltani. Az államtitkár bejelentette, hogy:

minden egészségügyi dolgozó ingyen utazhat a helyközi járatokon a veszélyhelyzet alatt.

Erről levélben értesítették is a nagyobb városok polgármestereit. A Volán-járatokra mobilapplikáción keresztül lehet jegyet venni a helyközi közlekedésben, hogy így is csökkentsék a kontaktusokat. Akadálymentes változat is készül, amíg ez nincs kész, addig a vakok és gyengénlátók ingyen utazhatnak ezeken a járatokon. Fontos, hogy a minimum 1,5 méteres távolságot a tömegközlekedési eszközökön is tartsuk be.

Schanda elmondta, Magyarországon nincs áruhiány, üres polcokkal csak azért lehet találkozni, mert a raktárakból lassabban megy a feltöltést.

Az ellátás folyamatos.

Hogy ez így is maradjon, egyszerűsítették a kiszállítást és a munkaerőfelvételét is.

Müller Cecília az általunk is közölt adatokat ismertette a koronavírus-fertőzésről. A halál oka azonban nem feltétlenül a vírusos fertőzés volt, a 11. elhunyt is krónikus betegségekben szenvedett – ismertette a tisztifőorvos.

Elmondta, továbbra is elsődleges cél a járvány terjedésének leállítása. „A stúdióba érkezve alig láttam embereket az utcán” – mondta, amiért köszönetet mondott. A csoportosulásokat kerüljük, az idősek a 9 és déli 12 közötti időtartamra, amikor elmehetnek bevásárolni, tekintsenek úgy, mint egy utolsó lehetőség, ha más nem tudja ellátni őket.

Az otthoni munkát végzők folyamatosan fertőtlenítsék a billentyűzetet. „Nem kell mindig boltba menni.” És figyeljünk a helyes táplálkozásra is, például fogyasszunk savanyított káposztát – mondta Müller Cecília, illetve mozogni is lehet a négy fal között.

Kiss Róbert rendőr a kijárási korlátozásról szólt először, az elsődleges tapasztalatuk az, hogy „a magyar lakosság megértette a szabályokat.” A rendőrök pedig jelen vannak az utcákon, „empatikusak, lojálisak, segítőkészek.” Aki azonban rendre megszegi a szabályokat, bírságra számíthat.

A 27 tonna egyéni védőfelszerelés (amiről írtunk fenn) már meg is érkezett – jelentette. Beszámolt arról is, a rendőrök előállították azt az embert, aki nemrég üveggel dobálta a mentősöket.

Elhangzott, hogy pénteken újabb két személyt utasítottak ki Magyarországról, ahhoz hasonlóan, mint amikor korábban iráni diákokat utasítottak ki az országból.

Kérdések

Az M1 megkérdezte, igaz-e, hogy az egészségügyi dolgozók, köztük a háziorvosok jobban ki vannak téve a vírusfertőzésnek. Igaz – mondta Müller Cecília.

Az RTL Klub és az Index is kérdezett a kijárási korlátozás részleteiről. „Ez egy nehéz időszak mindenki számára” – mondta Müller, amikor arról kérdezték, a különálló párok, családtagok felkereshetik-e egymást. „Nem javasoljuk a családok összejövetelét, kérem, erről mondjunk le.”

Sportoláshoz pedig elsősorban az egyéni sportolás a megengedett. „A csoportosulás itt sem kívánatos.” Egy sportosabb embertől azt várják, edzése helyszínét kocogva közelítse meg.

Hogyan ellenőrzik az életkort a piacokon, üzletekben? Összhang és együttműködés van vásárló és boltos, piacos között, de az nem derült ki, hogy például egy boltba belépve van-e joga a boltosnak elkérni az okmányokat.

A várandóság nem jelent többletkockázatot, de a várandós anyuka immunrendszere ilyenkor átalakul, őket óvnunk kell.

Hét laborban tesztelnek Magyarországon, a WHO eljárásrendje szerint. Sok teszt van ezen felül is, mondta a tisztifőorvos, azok eredményeik néha megkérdőjelezhetőek.

Újra elmondta, életmentő beavatkozások és azok, amelyek elhalasztása egészségkárosodással járnának, nem halasztódnak. De az nem derült ki, mennyien vannak intenzívosztályon a koronavírus-betegség miatt.

Gyalogolni pedig azzal is lehet, akivel az ember nem él egy háztartásban – megtartva a másfél méteres távolságot.

Tartós fogyasztási cikket, ha lehet, ne vegyünk, de ha valakinek elromlik a vasalója, a lehető legrövidebb idő alatt vehet újat.

Van-e koronavírusos egészségügyi dolgozó? Van. A dolgozók nagy kockázatot viselnek, ezt védőfelszereléssel csökkenthetik. Részletek nem derültek ki.

A törzsnek az alábbi kérdéseket küldtük el a tájékoztató előtt:

Mit lehet tudni a 11. magyarországi áldozatról? Milyen konkrét betegségekkel küzdött, milyen állampolgárságú és hány éves volt?

A magyar rendőrök és egyéb, hivatásos állományban szolgáló emberek hány fővel vannak jelen az utcákon, felügyelve a kijárási korlátozást?

Szakmai egyesületek szerint a hajléktalanok számára betarthatatlan a kijárási korlátozás. Mi a törzs álláspontja, a fedél nélkül élők mit tegyenek a korlátozás alatt?

Van-e koronavírusos egészségügyi dolgozó? (Azóta kiderült, van, de amikor kérdéseinket elküldtük, még nem lehetett tudni – a szerk.)

A hvg.hu szombati percről percre tudósítását a vírusról ITT találja.