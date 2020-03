Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek genetika örökségében.","shortLead":"Kínai kutatók eredményei szerint a Csinghaj-tibeti-fennsíkon 5200 éve élt ősi populációnak része van a modern tibetiek...","id":"20200328_dns_elemzes_tibetiek_genetikai_eredete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4875cb-6180-4277-8a53-750b6a0a668a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_dns_elemzes_tibetiek_genetikai_eredete","timestamp":"2020. március. 28. 12:03","title":"A misztikus Tibet: DNS-elemzéssel tárták fel a tibetiek genetikai eredetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és Ausztráliában is tovább terjed az új koronavírus okozta Covid-19 nevű betegség, Ausztráliában két embernél több nem gyülekezhet, az időseket pedig önkéntes elkülönülésre kéri a kormány.","shortLead":"Ezzel indokolta az indonéz orvosi kamara vezetője, hogy miért nem korlátozzák az emberek mozgását. Közben Ázsiában és...","id":"20200329_azsia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec99ec69-1d88-4473-bcce-b0104d13526f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c02137c-f7cf-4581-8f20-fcc8408ed617","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_azsia_koronavirus","timestamp":"2020. március. 29. 19:45","title":"\"Kérdéses, hogy az indonézek kultúrája vagy fegyelme megfelelő-e a kijárási tilalomhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni a járványt.","shortLead":"Bill Gates szerint sokkal szigorúbb korlátozásokra lenne szükség az Egyesült Államokban ahhoz, hogy meg tudják fékezni...","id":"20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3211c7e-166b-49b3-9cd5-6dd65c884c3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76799bd-64f5-46b9-9e38-ce86834ed993","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Bill_Gates_szerint_le_kene_zarni_az_USAt","timestamp":"2020. március. 28. 21:25","title":"Bill Gates szerint le kéne zárni az USA-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a38d445-fa73-4249-b2d9-d0edd332500a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a72f45-e0e9-4714-9d73-48fe3b54d107","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Igy_fertotlenitettek_a_Lehel_teri_aluljarot","timestamp":"2020. március. 28. 09:07","title":"Így fertőtlenítették a Lehel úti aluljárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","shortLead":"Online elérhető a világ legrégibb, még mindig létező napilapja, a Wiennerisches Diarium.","id":"20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=350a763f-96c1-4fb0-b399-14c82a6132d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651fccc1-7f52-43d4-9687-0321256964af","keywords":null,"link":"/tudomany/20200329_a_vilag_legregebbi_napilapja_wiennerisches_diarium_online_wiener_zeitung","timestamp":"2020. március. 29. 10:03","title":"A neten is olvashatja a világ legrégibb, ma is létező napilapját, az 1703-as számokat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni. Segít, ha másokon segítünk, de óvakodjunk a rossz megküzdési módoktól. Szondy Máté klinikai szakpszichológus felsorolt egy sor jót, és emlékeztetett: a világjárvány mindenkit ráébreszt, hogy az élet tele van bizonytalansággal, amivel azonban megtanulhatunk együtt élni.","shortLead":"A hosszú ideig tartó karanténban hullámokban jöhet a szorongás, depresszió, ingerlékenység, de meg lehet velük küzdeni...","id":"20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bf6033-5377-45b5-8450-b269a5b15aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e86545-0e9c-4f9e-b5db-4d3b88c47c21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_karanten_szondy_mate_szorongas_pszichologia","timestamp":"2020. március. 29. 14:00","title":"\"Természetes, ha rosszul érezzünk magunkat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","shortLead":"A világ legnagyobb lélegeztetőgép-gyártója szerint nem tud leszállítani annyi gépet, amennyit kérnek tőle.

","id":"20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d38286-affe-45f8-bea0-28bca450bb3a","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meg_kell_probalni_ujra_uzembe_helyezni_a_regi_nem_hasznalt_lelegezteto_gepeket","timestamp":"2020. március. 28. 20:45","title":"Meg kell próbálni újra üzembe helyezni a régi, nem használt lélegeztető gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]