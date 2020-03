Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fad95c-22cc-4fab-9c4c-1d2e09a5b735","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 30. 18:14","title":"Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban befolyásolja, mennyire változik a vírus és a járvány lefolyása. ","shortLead":"Az ország koronavírus-járvány elleni kormányzati munkacsoportjának egyik tagja elmondta, a számokat nagyban...","id":"20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ca50ea9-6c86-418f-9594-650818550717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3c5dc2-41d3-4423-97ae-e1900619f690","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_200_ezer_halottra_is_lehet_szamitani_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. március. 29. 21:36","title":"200 ezer halottra is lehet számítani az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 5 217 új fertőzést is regisztráltak.","id":"20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932682d6-d11b-49e8-bc9d-c09db4c5d8fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e63e51bd-194c-4f23-a026-96697044e4fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Olaszorszag_756_halott_egy_nap_alatt","timestamp":"2020. március. 29. 18:54","title":"Olaszország: 756 halott egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új fertőzés után vasárnapra újabb 1702 ember esetében lett pozitív a koronavírus-teszt, ezzel jelenleg 10 836 nyilvántartott fertőzött van az országban.","shortLead":"Átlépte a tízezret az igazolt fertőzöttek száma Belgiumban, ahol a szombat délelőtt bejelentett több mint 1800 új...","id":"20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d42c84-c2df-4d71-adf3-5b43bd56fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31969969-556f-46cf-9582-32e9409a58e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Tizezer_felett_a_belga_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 29. 13:18","title":"Tízezer felett a belga fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki viseljen maszkot, de nem tudja kötelezettségként előírni, mert nem tudja garantálni, hogy azt az emberek meg tudják vásárolni a patikában. ","shortLead":"Orbán azt ígérte, az akcióterv eredményeképpen mindenkinek lesz munkája. A miniszterelnök csak kéri, hogy mindenki...","id":"20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d2aa605-04d1-4e99-922c-4add6155e91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46846718-c8cc-4cc3-ab4b-480425965d73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_Orban_A_legnagyobb_gazdasagelenkito_akciotervet_mutatjuk_be_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 30. 15:45","title":"Orbán: \"A legnagyobb gazdaságélénkítő akciótervet mutatjuk be jövő héten\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","shortLead":"Annyira súlyos a helyzet, hogy a város polgármestere még 400 lélegeztetőgépet kért a szövetségi kormánytól.","id":"20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30cfa729-c8a8-4345-8d1a-4532c225e3e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9326fca-d61c-4ac1-acca-fa66dcee84fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Mar_776an_haltak_meg_a_koronavirus_miatt_New_Yorkban","timestamp":"2020. március. 30. 05:16","title":"Már 776-an haltak meg a koronavírus miatt New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét tapasztalatokat az Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete.\r

\r

","shortLead":"Mi a feladata az osztályfőnöknek a kényszerű távoktatás idején? Erről írt ajánlást, illetve gyűjti a konkrét...","id":"20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88cf0f80-2f3b-49c1-bb17-516b9d0dc2ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c250da67-d835-41ed-adc4-534997124f48","keywords":null,"link":"/elet/20200330_A_tavoktatasban_is_nagy_szukseg_van_az_osztalyfonokokre","timestamp":"2020. március. 30. 11:20","title":"A távoktatásban is nagy szükség van az osztályfőnökökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]